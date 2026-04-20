Hasil Final Four Proliga 2026 Semalam: Jakarta LavAni dan Pertamina Enduro Segel Gelar Juara Putaran Kedua

SEMARANG – Kemenangan penting baru saja diraih Jakarta LavAni Allo Bank Electric dan Jakarta Pertamina Enduro dalam laga penutup putaran kedua final four Proliga 2026, Minggu 19 April 2026 malam WIB. Bertempat di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, kedua tim tersebut sukses mengunci status juara putaran kedua di sektor masing-masing.

1. Jakarta LavAni Tampil Menawan

Pertandingan pertama mempertemukan tim putra Jakarta LavAni Livin melawan Jakarta Bhayangkara Presisi.

Jakarta Bhayangkara awalnya tampil menggebrak sejak laga set pertama, tetapi mereka kesulitan untuk mempertahankan keunggulan.

Alhasil, Jakarta LavAni yang bermain lebih efektif mampu memenangkan set pertama dengan skor 25-20. Pada set kedua, Jakarta LavAni bermain lebih berani.

Dominasi ditunjukkan langsung membuat Jakarta LavAni memenangkan set kedua 25-15. Set ketiga Jakarta Bhayangkara pegang kendali sejak awal.

Ketajaman para pemain Jakarta Bhayangkara berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Mereka memenangkan set ketiga dengan skor 25-18.

Pada set keempat, laga berlangsung sengit sejak awal pertandingan. Namun, permainan apik Jakarta LavAni akhirnya mengantar mereka memastikan kemenangan 25-22.