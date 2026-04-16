HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Four Proliga 2026: Tak Terbendung, Jakarta LavAni Libas Surabaya Samator 3-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |18:38 WIB
Hasil Final Four Proliga 2026: Tak Terbendung, Jakarta LavAni Libas Surabaya Samator 3-0!
Jakarta LavAni Libas Surabaya Samator di Final Four Proliga 2026. (Foto: Instagram/lavani.forever)
A
A
A

SEMARANG Jakarta LavAni Livin Transmedia tampil perkasa saat menghadapi Surabaya Samator di laga lanjutan final four Proliga 2026 seri Semarang. Bertanding di GOR Jatidiri, Semarang, pada Kamis (16/4/2026), sang juara bertahan sukses mengunci kemenangan telak dengan skor 3-0 (25-15, 25-21, 25-21).

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Jakarta LavAni Livin Transmedia untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menatap sisa kompetisi Proliga 2026. Hasil positif tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi performa apik mereka di babak empat besar ini.

Jalannya Pertandingan

Jakarta LavAni Livin Transmedia tampil sangat percaya diri saat meladeni perlawanan Surabaya Samator pada set pertama. Sejak peluit awal dibunyikan, mereka langsung melancarkan gempuran serangan yang sulit diredam oleh barisan pertahanan Surabaya Samator.

Jakarta LavAni vs Surabaya Samator
Jakarta LavAni vs Surabaya Samator

Performa apik Jakarta LavAni Livin Transmedia tersebut berbuah manis. Tanpa kesulitan berarti, mereka mampu mengatasi perlawanan Surabaya Samator dengan skor cukup telak, 25-15, sekaligus mengamankan keunggulan awal.

Memasuki set kedua, Surabaya Samator mencoba bangkit dan memberikan perlawanan lebih sengit. Akan tetapi, Jakarta LavAni Livin Transmedia masih tampil cukup agresif dalam menyerang sehingga jalannya laga berlangsung sangat ketat.

 

