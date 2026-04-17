Final Four Proliga 2026: Gresik Phonska Plus Pastikan Tiket Grand Final Usai Kalahkan Jakarta Electric PLN

SEMARANG – Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia berhasil menggenggam tiket ke Grand Final Proliga 2026. Mereka menaklukkan Jakarta Electric PLN Mobile 3-1 (25-18, 25-21, 18-25, 25-19) pada lanjutan Final Four Proliga 2026 yang digelar di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 16 April.

Pelatih Gresik Phonska Plus, Alessandro Lodi mengatakan, sangat senang tim asuhannya menampilkan performa terbaik. Alhasil, mereka mengunci kemenangan seperti apa yang ditargetkan.

"Kami sudah memastikan lolos ke grand final," kata Lodi dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/4/2026).

1. Gugup

Sementara itu, Geofani mengaku sempat nervous ketika turun tanpa pemain asing. Akan tetapi, timnya mampu mengatasi hal tersebut dengan cukup baik.

"Kami sempat deg-degan saat diturunkan tanpa pemain asing, sementara lawan turun dengan full team," kata Geofani.