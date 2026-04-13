Final Four Proliga 2026: Tekuk Surabaya Samator, Jakarta Bhayangkara Mendekat ke Grand Final

SOLO – Jakarta Bhayangkara Presisi sukses membungkam Surabaya Samator 3-0 (25-23, 25-21, 25-21) dalam lanjutan Putaran 2 Final Four Proliga 2026. Duel itu digelar di GOR Sritex, Solo, Jawa Tengah, Minggu 12 April 2026 malam WIB.

Persaingan menuju grand final Proliga 2026 sektor putra semakin mengerucut usai rampungnya putaran kedua final four . Dalam laga penutup seri Solo tersebut, Jakarta Bhayangkara Presisi tampil solid dan disiplin sepanjang pertandingan.

1. Kontrol Pertandingan

Tim besutan Reidel Toiran sempat mendapat tekanan dari Surabaya Samator. Namun sang juara bertahan tetap mampu mengontrol jalannya permainan.

Pengalaman serta kualitas individu para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi pembeda di pertandingan ini. Mereka mampu menjaga konsistensi permainan hingga set ketiga tanpa kehilangan fokus.

Opposite Jakarta Bhayangkara Presisi, Bardia Saadat kembali menjadi motor serangan di laga tersebut. Atlet voli asal Iran itu konsisten sepanjang pertandingan dan berperan besar dalam mengamankan kemenangan.

Tambahan tiga poin membuat Jakarta Bhayangkara Presisi semakin dekat menyusul Jakarta LavAni Livin' ke grand final Proliga 2026. Mereka kini menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin dari empat pertandingan, dengan rincian tiga kemenangan dan satu kekalahan.