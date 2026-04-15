Viktor Axelsen Pensiun, Jonatan Christie dan Anthony Ginting Kompak Kirim Pesan Menyentuh

RAJA bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen, resmi pensiun. Dua bintang tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, kompak kirim pesan menyentuh untuk Axelsen.

Anthony dan juga Jonatan diketahui kerap terlihat duel sengit melawan Axelsen. Meski begitu, hubungan akrab tetap terjalin di antara Axelsen dengan para pebulu tangkis Indonesia ini.

1. Viktor Axelsen Resmi Pensiun

Ya, kabar mengejutkan datang dari raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen. Dia resmi umumkan pensiun lewat unggahan di akun Instagramnya, @viktoraxelsen, pada Rabu (15/4/2026) siang WIB.

Axelsen beberkan penyebabnya pensiun karena kondisi fisik yang sudah sulit bersaing usai beberapa kali diterpa cedera. Axelsen sendiri sudah cukup lama absen bermain. Dia tercatat terakhir kali mentas pada tahun lalu di All England 2025.

“Karena masalah punggung yang terus berulang, saya tidak lagi bisa berkompetisi dan berlatih di level tertinggi. Setelah melalui operasi endoskopi, sejumlah pengobatan, metode latihan terbaru, perawatan, dan pada dasarnya mencoba segalanya untuk terbebas dari rasa sakit dalam waktu yang lama, saya disarankan fokus untuk kesehatan jangka panjang,” tulis Axelsen di Instagram @viktoraxelsen.

“Menerima situasi ini sangat sulit. Tapi saya sekarang mencapai titik di mana tubuh saya tidak mengizinkan saya untuk melanjutkannya,” lanjutnya.