Daftar Prestasi Viktor Axelsen, Monster Tunggal Putra yang Baru Putuskan Pensiun

DAFTAR prestasi Viktor Axelsen menarik untuk diulas. Sebab, monster tunggal putra ini baru saja memutuskan untuk pensiun sebagai pebulu tangkis.

Keputusan Axelsen itu disampaikan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya @viktoraxelsen. Pemain berkebangsaan Denmark itu terpaksa gantung raket karena masalah dengan punggungnya yang tak kunjung pulih.

Axelsen terakhir bermain pada All England 2025 yang digelar Maret tahun lalu. Sejak itu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pemulihan, hingga akhirnya pensiun.

1. Prestasi Viktor Axelsen

Lantas seperti apa prestasi Viktor Axelsen di bulu tangkis? Pria kelahiran Odense, Denmark, itu kerap dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena punya koleksi juara yang lengkap.

Di level individu, Axelsen total menyabet 27 gelar juara level BWF World Tour. Ia pernah melakukan sapu bersih untuk gelar Super 500 hingga Super 1000 pada Oktober 2021 hingga Januari 2023.

Selain itu, Axelsen pernah tiga kali juara Eropa dan dua kali juara dunia bulu tangkis (2017, 2022). Pria berusia 32 tahun tersebut juga mengoleksi dua medali emas dari Olimpiade Tokyo 2020 dan Paris 2024.