Resmi Pensiun, Viktor Axelsen Satu-satunya Pebulu Tangkis Eropa yang Raih Emas Olimpiade Beruntun!

VIKTOR Axelsen resmi pensiun sebagai pebulu tangkis pada Rabu, (16/4/2026) siang WIB. Keputusan ini diambil setelah pebulu tangkis 32 tahun ini tak kunjung pulih dari cedera.

“Karena masalah punggung yang terus berulang, saya tidak lagi bisa berkompetisi dan berlatih di level tertinggi. Setelah melalui operasi endoskopi, sejumlah pengobatan, metode latihan terbaru, perawatan, dan pada dasarnya mencoba segalanya untuk terbebas dari rasa sakit dalam waktu yang lama, saya disarankan fokus untuk kesehatan jangka panjang,” tulis Viktor Axelsen di Instagram @viktoraxelsen.

1. Prestasi Gila Viktor Axelsen sebagai Pebulu Tangkis

Viktor Axelsen memiliki prestasi luar biasa sebagai pebulu tangkis. Semenjak turun di level profesional pada 2010, berbagai prestasi dicetak pemiliki smash mematikan ini. Turun di nomor tunggal putra, pebulu tangkis 194 sentimeter ini memenangkan dua medali emas Olimpiade, dan BWF World Championships, tiga gelar Eropa, hingga 27 trofi BWF World Tour.

Di level World Tour, gelar terakhir yang dimenangkan Viktor Axelsen adalah German Open 2025. Bertemu Loh Kean Yew di final, Viktor Axelsen menang 21-19 dan 21-18.

2. Pebulu Tangkis Eropa Tersukses

Dari ribuan pebulu tangkis Eropa yang pernah eksis di level profesional, Viktor Axelsen mungkin menjadi pemain tepok bulu tersukses dari Benua Biru. Ia tercatat sebagai satu-satunya pebulu tangkis Eropa yang meraih medali emas Olimpiade.

Kiprah pertama Viktor Axelsen di Olimpiade tersaji pada Olimpiade Rio 2016. Saat itu, Viktor Axelsen memenangkan medali perunggu.