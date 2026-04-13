Kisah Pevoli Supercantik Irina Voronkova, Jenderal Mesin Pencetak Poin di Jakarta Pertamina Enduro

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |18:12 WIB
Pevoli Jakarta Pertamina Enduro, Irina Voronkova. (Foto: Instagram/karamelka7)
JAKARTA Pertamina Enduro (JPE) tampaknya telah menemukan kepingan puzzle yang sempurna untuk mendominasi babak Final Four Proliga 2026. Keputusan mendatangkan Irina Voronkova, bintang voli asal Rusia, terbukti menjadi langkah strategis yang mengubah peta persaingan.

Pemain dengan tinggi 190 cm ini bukan sekadar pemanis di lapangan, melainkan jenderal serangan yang sukses membawa timnya bertengger di puncak klasemen sementara.

Ya, Voronkova bukanlah wajah asing di Indonesia. Sebab ia sempat membela Jakarta Popsivo Polwan pada edisi 2024.

Namun, musim ini Voronkovawa kembali dengan misi berbeda: memastikan Jakarta Pertamina Enduro merengkuh gelar juara. Hasilnya terlihat nyata saat ia menyabet gelar Player of the Match berkat penampilan fenomenalnya yang menguras emosi dan stamina lawan.

1. Mendominasi Final Four

Puncak performa Voronkova terjadi saat ia membawa Jakarta Pertamina Enduro menekuk Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 3-1, 9 April 2026 lalu. Kemenangan ini sekaligus mengunci gelar juara Putaran 1 Final Four Proliga 2026 bagi JPE.

Dalam laga yang berlangsung sengit tersebut, Voronkova tampil meledak dengan torehan 35 poin. Catatan statistiknya menunjukkan betapa kompletnya atlet berusia 30 tahun ini.

Irina Voronkova. (Foto: Instagram/jpevolley)

Tidak hanya mengandalkan spike keras dari sisi sayap, ia juga mencatatkan blok-blok kukuh dan servis yang mematikan. Keberhasilan ini menurutnya tak lepas dari kepatuhan tim terhadap instruksi pelatih.

"Kami sudah melakukan evaluasi yang baik, dan kami sangat mengikuti saran tim pelatih. Hasilnya hari ini kita berhasil mengambil kemenangan," tutur Voronkova usai laga.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/43/3212071/jakarta_bhayangkara_presisi_sukses_membungkam_surabaya_samator_3_0_dalam_lanjutan_putaran_2_final_four_proliga_2026-e69M_large.jpg
Final Four Proliga 2026: Tekuk Surabaya Samator, Jakarta Bhayangkara Mendekat ke Grand Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/43/3212044/jakarta_pertamina_enduro_berhasil_mengalahkan_jakarta_electric_pln_mobile_3_2_dalam_lanjutan_final_four_proliga_2026-8oPL_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta Pertamina Enduro Menang Dramatis atas Electric PLN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/43/3211949/simak_jadwal_final_four_proliga_2026_hari_ini-nbCd_large.jpg
Jadwal Final Four Proliga 2026 Hari Ini: Jakarta Bhayangkara vs Surabaya Samator, Jakarta Pertamina Enduro Hadapi Electric PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/43/3211926/jakarta_lavani_livin_menang_3_0_atas_jakarya_garuda_jaya_lavaniforever-MVmx_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta LavAni Livin Sikat Jakarta Garuda Jaya 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/43/3211921/gresik_phonska_menang_3_1_atas_jakarta_popsivo_polwan_petrovoli-EX0W_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Bungkam Jakarta Popsivo Polwan, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia Naik ke Peringkat 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/43/3211795/surabaya_samator_menang_3_1_atas_garuda_jaya_di_final_four_proliga_2026_surabayasamator-qluW_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Surabaya Samator Petik Kemenangan Perdana Usai Bungkam Jakarta Garuda Jaya
