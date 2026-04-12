HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta LavAni Livin Sikat Jakarta Garuda Jaya 3-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |05:12 WIB
Jakarta LavAni Livin menang 3-0 atas Jakarya Garuda Jaya di final four Proliga 2026. (Foto: Instagram/@lavani.forever)
JAKARTA LavAni Livin kembali menegaskan statusnya sebagai kandidat kuat juara usai menaklukkan Jakarta Garuda Jaya pada lanjutan seri Kedua Final Four Proliga 2026. Laga yang berlangsung di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 11 April 2026 malam WIB itu berakhir dengan kemenangan telak 3-0.

Tim asuhan David Lee tampil dominan sejak awal hingga akhir pertandingan dengan skor 25-19, 25-21, dan 25-18. Hasil ini memperkukuh posisi Jakarta LavAni di papan atas klasemen sekaligus membuka jalan menuju Grand Final.

Jakarta LavAni Livin menumbangkan Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/@lavani.forever)

Jalannya Pertandingan

Jakarta LavAni langsung menurunkan komposisi terbaik sejak set pertama dimulai. Dio Zulfikri dipercaya sebagai pengatur serangan dengan dukungan daya gedor dari Taylor Sander dan Boy Arnes.

Meski mendapat tekanan, Jakarta Garuda Jaya tetap memberikan perlawanan melalui Dawuda dan Fauzan Nibras. Kedua pemain tersebut sempat menjaga ritme permainan tim muda itu di awal laga.

Keunggulan Jakarta LavAni mulai terlihat saat memasuki pertengahan set pertama dengan skor 16-12. Jakarta Garuda Jaya sempat mendekat hingga 21-16, namun Jakarta LavAni tetap menutup set dengan kemenangan 25-19.

Pada set kedua, Jakarta LavAni melakukan rotasi dengan memasukkan Sigit Ardian dan Dafa. Perubahan ini tidak mengganggu stabilitas permainan dan justru membuat mereka unggul jauh 18-12.

 

