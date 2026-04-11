HOME SPORTS SPORT LAIN

Sugiono Terpilih sebagai Ketum PB IPSI 2026-2030 Gantikan Prabowo Subianto, Siap Bawa Pencak Silat Mendunia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |21:24 WIB
Sugiono terpilih sebagai ketua umum PB IPSI periode 2026-2030. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
MENTERI Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2026-2030. Sugiono pun siap mendorong agar pencak silat semakin mendunia dengan dipertandingkan di ajang Olimpiade. 

1. Sugiono Terpilih Aklamasi dalam Munas PB IPSI di Jakarta

Sugiono ditetapkan sebagai Ketum PB IPSI lewat Musyawarah Nasional (Munas) IPSI yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (11/4/2026). Pria yang juga menjabat sebagai Menlu RI itu terpilih secara aklamasi dalam Munas ke-16 IPSI 2026-2030. 

Dengan begitu, Sugiono meneruskan tongkat estafet dari Prabowo Subianto yang sudah menjabat sebagai Ketum PB IPSI selama lima periode terakhir. Ia menyampaikan penghormatan mendalam Presiden RI itu atas dedikasi panjang dalam membina pencak silat nasional.

“Ada satu rasa haru yang begitu besar karena beliau mengatakan mulai dari tahun 1988 sampai 2026, kurang lebih 38 tahun mengurus pencak silat. Satu waktu yang sangat panjang yang jika tidak berasal dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin tidak mungkin bisa tercapai,” kata Sugiono, Sabtu (11/4/2026). 

Sugiono menegaskan bahwa amanah yang diembannya bukanlah tugas ringan. Melainkan tanggung jawab besar untuk melanjutkan capaian dan cita-cita besar organisasi.

“Kami merasa begitu terhormat. Namun, di sisi lain terbesit harapan besar yang diletakkan di pundak kami untuk bisa melanjutkan semua prestasi yang telah beliau torehkan," ujarnya.

 

Klik di Sini! Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026
Penyebab Cyrus Margono Dipastikan Tak Starter di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
PB Orado Kolaborasi dengan Pemprov DKI demi Turnamen Domino 2026 Jadi Event Bergengsi
Seven Speed Motorsport Ingin Dominasi Kejuaran Nasional 2026, Siap Mendunia
Kisah Atlet Jetski Aqsa Sutan Aswar, Peraih Medali Emas Asian Games yang Menolak Tawaran Jadi PNS dan Pilih Berbisnis
Kisah Romantis Lindswell Kwok, Ratu Wushu Supercantik Indonesia yang Menikah dengan Pendekar Wushu
