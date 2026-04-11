Klik di Sini! Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026

LINK live streaming Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di lanjutan pekan ke-27 Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, (11/4/2026) pukul 19.00 WIB. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tak merasa tertekan jelang duel klasik menghadapi Persija Jakarta.

1. Bernardo Tavares Siap Hadapi Teror Suporter Tuan Rumah

Bernardo Tavares menyebut tekanan ada pada skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- karena belum meraih kemenangan di tiga laga terakhir. Namun, Persebaya Surabaya akan mendapat teror dari puluhan ribu The Jakmania yang memadati SUGBK. Dukungan dari suporternya tentu akan menambah kepercayaan diri Persija Jakarta pada laga tersebut.

Bernardo Tavares (kiri) siap persulit Persija Jakarta di SUGBK. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Alih-alih ciut nyali, Bernardo Tavares justru antusias dan menyebut justru tekanan ada pada Persija Jakarta yang sedang dalam tren negatif di tiga laga terakhir. Macan Kemayoran harus puasa kemenangan di tiga laga dengan dua kali imbang melawan Borneo FC dan Dewa United, serta kalah dari Bhayangkara FC.

“Saya pikir besok (hari ini) bisa jadi pertandingan yang bagus. Tekanan ada pada Persija, karena tiga pertandingan belum menang,” kata Bernardo Tavares dalam jumpa pers jelang pertandingan.

Bernardo Tavares menyatakan Persebaya Surabaya siap menambah derita Persija Jakarta. Juru taktik asal Portugal itu berharap skuad Bajul Ijo bisa memberikan penampilan terbaiknya demi membawa pulang poin penuh ke Kota Pahlawan.

“Mereka ada di papan atas, kami di bawah jika dibandingkan mereka. Tapi saat kami membuat rencana, kami tidak berencana untuk seri atau kalah, kami selalu mencoba untuk menang. Kami tahu itu akan sulit, tapi terkadang kami bisa membuat kejutan,” tegas pelatih yang membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023.

“Kami harap kami bisa memberikan permainan yang bagus dan para pemain menikmati atmosfernya, karena saya yakin akan ada banyak suporter di sini. Dan saya pikir semua orang suka bermain dengan atmosfer yang bagus,” tambah Bernardo Tavares.