Kisah Atlet Jetski Aqsa Sutan Aswar, Peraih Medali Emas Asian Games yang Menolak Tawaran Jadi PNS dan Pilih Berbisnis

KISAH atlet jetski Aqsa Sutan Aswar menolak tawaran jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tentu menarik untuk diulas. Sebab, peraih medali emas Asian Games 2018 itu memilih berbisnis.

Aqsa Sutan Aswar merupakan atlet andalan Indonesia di cabang olahraga jetski. Prestasi pria kelahiran Jakarta tersebut cukup mentereng.

1. Prestasi Aqsa Sutan Aswar

Adik dari Aero Sutan Aswar itu meraih medali emas di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang pada nomor runabout endurance open. Ia juga menyabet medali emas di Asian Beach Games 2014.

Sayangnya, Aqsa gagal meraih medali emas di SEA Games. Dari tiga keikutsertaannya, pria berusia 28 tahun tersebut harus puas membawa pulang medali perunggu.

2. Tawaran Jadi PNS

Namun, sekeping medali emasnya di Asian Games 2018, sempat mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah RI. Ketika itu, Aqsa dan atlet lainnya diberi tiga jenis bonus.

Selain menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS, peraih emas juga ditawari fasilitas rumah pribadi dan uang tunai. Tentu tiga jenis bonus tersebut sangat berarti buat kehidupan seorang atlet.