HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Cyrus Margono Dipastikan Tak Starter di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |08:50 WIB
Cyrus Margono tak jadi starter di laga Persija vs Persebaya. (Foto: Instagram/@cmargono)
KIPER Persija Jakarta, Cyrus Margono, menjalani debut pahit dengan kebobolan tiga gol saat menghadapi Bhayangkara FC. Mauricio Souza sebagai pelatih meminta kepada The Jakmania untuk tetap memberikan dukungan dan jangan hanya menilai Cyrus Margono dari satu pertandingan saja. 

1. Debut Pahit Cyrus Margono di Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta

Debut Cyrus Margono bersama Persija Jakarta terbilang sangat pahit. Kiper 24 tahun itu kebobolan tiga gol saat timnya kalah 2-3 dari Bhayangkara FC pada pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Minggu 5 April 2026 sore WIB.

Cyrus Margono Kebobolan 3 Gol di Laga Debut Bhayangkara FC vs Persija Jakarta

Performa pemain naturalisasi itu pun mendapat sorotan tajam dari sejumlah The Jakmania. Tak sedikit juga yang menyayangkan Cyrus Margono dimainkan pada laga krusial tersebut. Namun, Mauricio Souza memasang badan terhadap kipernya tersebut. 

“Kami berlatih setiap hari untuk mencoba memperbaiki semua kesalahan yang kami lakukan. Saya berharap Cyrus tidak dinilai hanya dari satu pertandingan,” kata Mauricio Souza dalam konferensi pers jelang laga Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya.

2. Cyrus Margono Butuh Waktu

Mauricio Souza mengatakan Cyrus Margono merupakan kiper potensial. Ia menilai eks pemain KF Dukagjini itu masih membutuhkan waktu lebih untuk siap tampil secara fisik maupun mental bersama Persija Jakarta. 

“Ia adalah seorang penjaga gawang yang memiliki potensi luar biasa. Saya tidak melihat dia melakukan kesalahan seperti yang banyak orang katakan. Memang ada beberapa bola yang kiper dengan level seperti dia seharusnya bisa tangkap, tetapi dia adalah kiper yang berlatih dengan sangat baik, hanya saja masih membutuhkan persiapan,” kata pelatih asal Brasil.

 

