Tolak Pindah, Marc Marquez Tak Masalah Bayar Pajak Selangit di Spanyol

BERBEDA dengan sejumlah pembalap MotoGP, Marc Marquez memilih tetap patuh bayar pajak di Spanyol. Pembalap tim Ducati Lenovo menegaskan tak mau jadi subjek pemberitaan negatif.

Sekadar informasi, sejumlah pembalap MotoGP, terutama yang berpaspor Spanyol, memilih tinggal di Andorra. Mereka hijrah ke negara tersebut dengan berbagai alasan.

Salah satunya adalah tarif pajak yang lebih rendah. Mereka yang berpenghasilan lebih dari 40 ribu Euro (setara Rp795 juta) hanya dikenakan pajak sebesar 10%.

Sementara, di Spanyol, aturan perpajakannya lebih mencekik leher. Untuk mereka yang berpendapatan lebih dari 300 ribu Euro (setara Rp5,9 miliar), dikenakan pajak hingga 47%!

Besaran tarif itu membuat banyak pembalap akhirnya ramai-ramai tinggal di luar Spanyol. Marquez tidak mau mengikuti langkah tersebut. Ia akan tetapi jadi warga negara yang baik.

“Saya ingin memperjelas sesuatu, saya bayar pajak, dan saya akan terus membayar pajak saya di Spanyol,” tegas Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (10/4/2026).