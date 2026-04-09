PB Orado Kolaborasi dengan Pemprov DKI demi Turnamen Domino 2026 Jadi Event Bergengsi

JAKARTA – PB Orado berkolaborasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menyukseskan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Turnamen Domino 2026. Hal itu setelah kedua belah pihak melakukan audiensi.

Kejurnas tersebut akan berlangsung di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ajang itu akan dimulai pada 24–26 April.

Ketua Harian PB ORADO, Giri Bayu Kusumah menegaskan, komunikasi dengan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem olahraga domino. Langkah itu agar olahraga tersebut lebih profesional dan berkelanjutan.

“Silaturahmi ini bukan sekadar audiensi formal, tetapi bagian dari upaya kami memperkuat dukungan lintas sektor agar turnamen domino tingkat nasional ini berjalan optimal dan memberi dampak luas bagi pembinaan atlet,” kata Giri dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Kejurnas Domino tersebut merupakan puncak dari rangkaian kompetisi berjenjang mulai dari Kejuaraan Kabupaten/Kota (Kejurcab) hingga Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) yang telah digelar di berbagai daerah. PB ORADO terus mendorong transformasi domino sebagai olahraga strategi dan kecerdasan yang mampu menyatukan berbagai generasi dalam satu ruang kompetisi yang sehat dan profesional.