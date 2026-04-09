HOME SPORTS SPORT LAIN

Seven Speed Motorsport Ingin Dominasi Kejuaran Nasional 2026, Siap Mendunia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |01:21 WIB
Tim Seven Speed Motorsport bertekad mendominasi enam seri di Kejuaraan Nasional pada 2026 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
JAKARTA – Tim Seven Speed Motorsport bertekad mendominasi enam seri di Kejuaraan Nasional pada 2026. Selain itu, mereka juga akan tampil di level Asia Tenggara.

Tim yang dimotori Al Ghazali itu direncanakan turun di enam seri sepanjang 2026 termasuk Indonesian Drift Series dan beberapa club event lainnya. Mereka juga tampil di D1GP Asia Tenggara di Jakarta.

1. Target Tinggi

Al Ghazali

Al akan turun dalam kelas Pro Am. Ia memasang target tinggi dalam setiap ajang yang diikuti karena akan melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin.

"Persiapannya adalah kalau saya di Pro AM tadi, mengenali lawan baru dan membaca lawan-lawan yang pernah dilawan sebelumnya. Terus targetnya yang pastinya kami harus meraih podium," kata Al dalam konferensi pers di Dewa19 JAVAROCK, Jakarta, dikutip Kamis (9/4/2026).

Di musim 2026, Seven Speed Motorsport tidak mengalami banyak perubahan di line up pembalap. Al Ghazali akan tetap didampingi Davin Augusta dan Ricko Nugraha.

Bedanya tahun ini akan ada empat pembalap yang memperkuat Seven Speed Motorsport. Satu nama baru adalah Gibran Fauzan. 

Gibran akan turun di kelas Novice (dahulu Newgen) pada musim balap 2026. Sementara itu, Davin dan Ricko bertanding di Kelas Pro.

 

