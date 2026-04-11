3 Pembalap Honda Team Asia Promosi ke MotoGP, Veda Ega Pratama Menyusul?

SEBANYAK 3 pembalap jebolan Honda Team Asia yang promosi ke MotoGP akan diulas Okezone. Saat ini Veda Ega Pratama membela tim Honda Team Asia di Moto3 2026.

Bersama Honda Team Asia, Veda Ega Pratama tampil gemilang. Setelah finis kelima di Moto3 Thailand 2026, Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026. Meski gagal finis di posisi Moto3 Amerika Serikat 2026, Veda Ega Pratama masih menempati posisi tujuh klasemen sementara Moto3 2026 dengan 27 angka.

Jika tampil konsisten, Veda Ega Pratama berpotensi diboyong tim papan atas di Moto3 2027, atau promosi ke Moto2 2027. Bukan tak mungkin suatu hari nanti, juara Asia Talent Cup 2023 ini akan promosi ke MotoGP! Terlebih, ada beberapa pembalap jebolan Honda Team Asia yang merasakan promosi ke MotoGP. Siapa saja?

Berikut 3 pembalap Honda Team Asia yang promosi ke MotoGP:

1. Takaaki Nakagami

Setelah tiga tahun mentas di Moto2, Takaaki Nakagami akhirnya membela Honda Team Asia di kelas yang sama pada 2014. Di tahun pertama membela Honda Team Asia, Takaaki Nakagami hanya mengemas tiga poin dan finis di posisi 22 klasemen akhir.

Setelah itu, Takaaki Nakagami pelan-pelan beradaptasi dengan sang kuda besi. Singkat kata, rider asal Jepang ini finis di posisi tujuh klasemen akhir Moto2 2017. Berkat kesuksesan di atas, Takaaki Nakagami promosi ke MotoGP dengan membela LCR Honda. Status itu dipertahankan Takaaki Nakagami hingga akhir MotoGP 2024.