Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PB IPSI Ingin Prabowo Subianto Jadi Ketua Umum Periode 2026-2030

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |13:19 WIB
Bayu Syahjohan mengatakan banyak yang berharap Prabowo Subianto tetap pimpin PB IPSI periode 2026 hingga 2030. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Bayu Syahjohan, menyatakan mayoritas kepengurusan organisasi masih ingin Prabowo Subianto tetap menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum). Prabowo Subianto dinilai berpengaruh dalam memajukan seni bela diri pencak silat di Indonesia.

1. Prabowo Subianto Pimpin PB IPSI 5 Periode

Prabowo Subianto sudah lima periode memimpin PB IPSI, yakni periode 2003-2007, 2007-2011, 2011-2015, 2016-2020, 2021-2025. Di bawah kepemimpinan mantan Menteri Pertahanan ini, pencak silat meraih sukses besar, seperti menyapu 14 medali emas di Asian Games 2018.

Prabowo Subianto pimpin PB IPSI dalam lima periode.
Bayu Syahjohan belum bisa memastikan Prabowo Subianto akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum atau tidak. Sebab, Prabowo Subianto sejak akhir 2024 punya tanggung jawab besar sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Kami tidak tahu ya pada saatnya nanti tentunya beliau akan mengumumkan masih bersedia atau tidak, karena kan ada forum-forum kesediaan menjadi ketua umum kembali," kata Syahjohan dalam Pra Musyawarah Nasional (Munas/XVI) di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

"Kalau saya lihat, mayoritas masih menginginkan beliau, tapi kami harus bisa memaklumi kesibukan beliau sebagai RI 1. Secara pribadi termasuk saya sendiri ya masih menginginkan beliau karena Road to Olympic 2028, membutuhkan suara presiden yang bisa didengar di internasional begitu," tambahnya.

2. Pra-munas Dihadiri Perwakilan Pengurus PB IPSI dari 38 Provinsi

Pra-munas dihadiri seluruh perwakilan pengurus PB IPSI dari 38 provinsi. Sementara itu, untuk munas akan berlangsung pada Sabtu (11/4/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/43/3142174/pb_ipsi-uhlv_large.jpg
Peringatan HUT Ke-77 PB IPSI, Presiden Prabowo Subianto Direncanakan Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/43/3120738/pencak_silat-E9d3_large.jpeg
6 Perguruan Pencak Silat Paling Terkenal di Indonesia, Nomor 1 Disegani di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/43/3116827/kejuaraan_piala_gubernur_jakarta_2025-MnVw_large.jpg
Berbaju Pencak Silat, Wagub Rano Karno Buka Kejuaraan Piala Gubernur Jakarta 2025 di Ciracas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/43/3101402/ilustrasi_pencak_silat-eG2I_large.jpg
Apakah PSHT Termasuk Pencak Silat? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/43/3098403/pencak_silat_tapak_suci-lq4C_large.jpg
Pencak Silat Nomor 1 di Indonesia Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/43/3087885/menpora-dito-diangkat-jadi-anggota-kehormatan-saat-buka-kejurnas-merpati-putih-piala-pangkostrad-2024-fqEbs8IVkZ.jpg
Menpora Dito Diangkat Jadi Anggota Kehormatan saat Buka Kejurnas Merpati Putih Piala Pangkostrad 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement