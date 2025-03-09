6 Perguruan Pencak Silat Paling Terkenal di Indonesia, Nomor 1 Disegani di Luar Negeri

Pencak Silat salah satu seni bela diri dari Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)

ADA 6 perguruan pencak silat paling terkenal di Indonesia yang menarik untuk diketahui. Keenam perguruan itu memiliki nama besar, bahkan sampai ke luar negeri.

Pencak silat seperti yang diketahui merupakan salah satu seni bela diri yang berasal asli dari Indonesia. Tak heran jika ada banyak perguruan yang hadir di Tanah Air.

Dari sekian banyak, setidaknya ada enam perguruan yang sangat terkenal dan paling ditakuti. Lantas perguruan dari mana saja?

Berikut 6 Perguruan Pencak Silat Paling Terkenal di Indonesia:

6. Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)

PSHT @pshterateindonesia

Aliran pencak silat tertua yaitu yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT. Aliran bela diri ini berdiri pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Harjo Oetomo.

Sebelum menjadi PSHT aliran ini bernama Setia Hati Pemuda Sport Club (SH PSC). Setidaknya ada 5 dasar yang diajarkan dalam beladiri ini yaitu persaudaraan, bela diri, olahraga, kerohanian dan seni budaya.

5. Pencak Silat Pagar Nusa

Pendiri aliran Pagar Nusa adalah KH Maksum Jauhari pada 3 Januari 1986 di Kediri. Berdirinya aliran Pagar Nusa berawal dari kekhawatiran para kiai Nahdlatul Ulama terhadap penurunan minat bela diri di pesantren Lirboyo.

Pencak silat ini dikenal karena perannya di masa lalu yang turut serta memberantas PKI di Jawa Timur. Oleh karenanya, perguruan ini disegani di Indonesia.

4. Pencak Silat IKS PI

IKS PI Kera Sakti Pencak Silat

Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKS PI) adalah perguruan asal Madiun, Jawa Timur. Silat ini mengombinasikan gerakan pencak silat dan juga Kung Fu asal China.

Oleh sebab itu, gerakan bela diri ini terkenal sangat cepat dan mematikan. Belum lagi, anggotanya yang sangat banyak membuat perguruan pencak silat ini sangat ditakuti.