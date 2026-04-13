Sugiono Resmi Jadi Ketum PB IPSI, Menpora Erick Dukung Pencak Silat Mendunia

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, mengucapkan selamat atas terpilihnya Sugiono sebagai Ketua Umum PB IPSI periode 2026-2030. Ia berharap pencak silat akan terus mendunia di kepengurusan yang baru.

Sugiono terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional XVI PB IPSI di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Sabtu 11 April 2026 malam WIB. Penetapan ini membuat dirinya promosi setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PB IPSI.

Pria yang juga menjabat sebagai Menlu RI itu meneruskan tongkat estafet dari Prabowo Subianto, yang memilih tidak melanjutkan jabatannya sebagai Ketua Umum PB IPSI. Untuk diketahui, Presiden ke-8 RI itu sudah menjabat sebagai ketua umum dalam lima periode terakhir.

1. Sambutan Positif

Terpilihnya Sugiono sebagai Ketum PB IPSI mendapatkan banyak sambutan positif, tak terkecuali dari Menpora Erick. Ia menyebut pencak silat memiliki kontribusi besar terhadap prestasi olahraga nasional.

Selain itu, Erick juga menekankan pentingnya mendorong pencak silat ke level global, sejajar dengan olahraga bela diri negara lain. Ia memberi contoh taekwondo dari Korea Selatan dan Muay Thai dari Thailand yang kini dipertandingan di level dunia.

“Pencak silat merupakan olahraga yang selalu mengangkat marwah Indonesia, terkhusus di multi event. Kemarin di SEA Games (2025) kita meraih empat emas," kata Menpora Erick, dikutip Senin (13/4/2026).

“Bangsa lain punya taekwondo, punya Muay Thai, kenapa kita tidak bisa mendorong pencak silat ke kancah yang lebih besar," sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.