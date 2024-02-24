Gelar Turnamen Silat Antar Pelajar, IPSI Jakarta Utara Ingin Jaring Pesilat Muda Potensial

JAKARTA – Kejuaraan Pencak Silat Pelajar Jakarta Utara (KPJU 6) 2024 resmi digelar hari ini, 24 Februari dan akan berlangsung hingga 25 Februari 2024. Turnamen silat itu digelar oleh Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jakarta Utara untuk menjaring para pesilat muda potensial.

Sebanyak 1129 atlet yang terdiri dari kategori pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Jakarta Utara ikut meramaikan KPJU edisi keenam ini. Mereka berasal dari kelas pemasalan, pembinaan maupun prestasi.

Pembukaan turnamen KPJU 6 2024 ini pun berlangsung meriah di Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU), Kebon Bawang, Jakarta Utara, pada Sabtu (24/2/2024) siang WIB. Turut hadir, Sekretaris Umum IPSI DKI Jakarta, Wahyu Supriatna dan Ketua Umum KONI Jakarta Utara, Nasrul Taslim Qodar.

Ketua Umum IPSI Jakarta Utara sekaligus Ketua Panitia KPJU 6 2024, Indra Darmawan, mengungkapkan bahwa turnamen ini digelar rutin setiap tahunnya untuk menjaring para pesilat potensial yang bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Di samping itu, sertifikat prestasi yang diberikan kepada para pemenang bisa membantu mereka masuk ke sekolah-sekolah yang diinginkan lewat jalur prestasi.

“Jadi memang kegiatan ini kontinyu, setiap tahun kita adakan. Tujuannya yang pertama untuk menjaring atlet-atlet yang berpotensi dan berprestasi untuk membawa nama IPSI Jakarta Utara, pada kejuaraan ke depan untuk tingkat DKI,” kata Indra kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (24/2/2024).

“Selain itu, para atlet-atlet pelajar ini jika mampu berprestasi di turnamen ini, mereka bisa menggunakan sertifikat prestasi mereka untuk masuk ke sekolah melalui jalur prestasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan nantinya para atlet yang berprestasi di ajang KPJU ini bakal menjadi atlet binaan IPSI Jakarta Utara. Mereka akan difokuskan untuk berlatih dan ditempa agar siap untuk bersaing di tingkat turnamen provinsi DKI Jakarta.