Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gelar Turnamen Silat Antar Pelajar, IPSI Jakarta Utara Ingin Jaring Pesilat Muda Potensial

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |16:44 WIB
Gelar Turnamen Silat Antar Pelajar, IPSI Jakarta Utara Ingin Jaring Pesilat Muda Potensial
IPSI Jakarta Utara gelar turnamen pencak silat. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Kejuaraan Pencak Silat Pelajar Jakarta Utara (KPJU 6) 2024 resmi digelar hari ini, 24 Februari dan akan berlangsung hingga 25 Februari 2024. Turnamen silat itu digelar oleh Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jakarta Utara untuk menjaring para pesilat muda potensial.

Sebanyak 1129 atlet yang terdiri dari kategori pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Jakarta Utara ikut meramaikan KPJU edisi keenam ini. Mereka berasal dari kelas pemasalan, pembinaan maupun prestasi.

Pembukaan turnamen KPJU 6 2024 ini pun berlangsung meriah di Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU), Kebon Bawang, Jakarta Utara, pada Sabtu (24/2/2024) siang WIB. Turut hadir, Sekretaris Umum IPSI DKI Jakarta, Wahyu Supriatna dan Ketua Umum KONI Jakarta Utara, Nasrul Taslim Qodar.

Ketua Umum IPSI Jakarta Utara sekaligus Ketua Panitia KPJU 6 2024, Indra Darmawan, mengungkapkan bahwa turnamen ini digelar rutin setiap tahunnya untuk menjaring para pesilat potensial yang bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Di samping itu, sertifikat prestasi yang diberikan kepada para pemenang bisa membantu mereka masuk ke sekolah-sekolah yang diinginkan lewat jalur prestasi.

“Jadi memang kegiatan ini kontinyu, setiap tahun kita adakan. Tujuannya yang pertama untuk menjaring atlet-atlet yang berpotensi dan berprestasi untuk membawa nama IPSI Jakarta Utara, pada kejuaraan ke depan untuk tingkat DKI,” kata Indra kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (24/2/2024).

Ketum IPSI Jakarta Utara, Indra Darmawan

“Selain itu, para atlet-atlet pelajar ini jika mampu berprestasi di turnamen ini, mereka bisa menggunakan sertifikat prestasi mereka untuk masuk ke sekolah melalui jalur prestasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan nantinya para atlet yang berprestasi di ajang KPJU ini bakal menjadi atlet binaan IPSI Jakarta Utara. Mereka akan difokuskan untuk berlatih dan ditempa agar siap untuk bersaing di tingkat turnamen provinsi DKI Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/43/3142174/pb_ipsi-uhlv_large.jpg
Peringatan HUT Ke-77 PB IPSI, Presiden Prabowo Subianto Direncanakan Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/43/3120738/pencak_silat-E9d3_large.jpeg
6 Perguruan Pencak Silat Paling Terkenal di Indonesia, Nomor 1 Disegani di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/43/3116827/kejuaraan_piala_gubernur_jakarta_2025-MnVw_large.jpg
Berbaju Pencak Silat, Wagub Rano Karno Buka Kejuaraan Piala Gubernur Jakarta 2025 di Ciracas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/43/3101402/ilustrasi_pencak_silat-eG2I_large.jpg
Apakah PSHT Termasuk Pencak Silat? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/43/3098403/pencak_silat_tapak_suci-lq4C_large.jpg
Pencak Silat Nomor 1 di Indonesia Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/43/3087885/menpora-dito-diangkat-jadi-anggota-kehormatan-saat-buka-kejurnas-merpati-putih-piala-pangkostrad-2024-fqEbs8IVkZ.jpg
Menpora Dito Diangkat Jadi Anggota Kehormatan saat Buka Kejurnas Merpati Putih Piala Pangkostrad 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement