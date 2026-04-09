Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Goh Liu Ying, Punya Wajah Mirip dengan Artis Alyssa Soebandono

KISAH pebulu tangkis supercantik Malaysia Goh Liu Ying menarik untuk diulas. Sebab, ia disebut punya wajah mirip dengan artis Alyssa Soebandono.

Goh Liu Ying merupakan salah satu pebulu tangkis kenamaan Negeri Jiran. Perempuan berusia 36 tahun itu punya deretan prestasi yang membanggakan.

1. Prestasi Goh Liu Ying

Sepanjang kariernya, Goh turun di nomor ganda campuran bersama Chan Peng Soon. Pasangan itu mampu menjadi juara Asia pada 2010 serta meraih medali perak di Olimpiade Rio de Janeiro 2016.

Di BWF World Tour, mereka sukses menyabet empat gelar juara. Berbagai kesuksesan itu membuat Goh jadi salah satu atlet terpandang di Malaysia.

Selain berprestasi, perempuan asal Alor Gajah tersebut dikenal punya wajah yang cantik. Parasnya bisa bikin pria mana saja jatuh hati.

Bahkan, Goh sempat disebut memiliki wajah yang mirip dengan artis Indonesia Alyssa Soebandono. Sekilas mereka memang punya kemiripan saat tersenyum.