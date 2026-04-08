Hasil Badminton Asia Championships 2026: Raymond/Joaquin Dipulangkan Wakil Korea Selatan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |16:08 WIB
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
NINGBO – Perjuangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, di ajang Badminton Asia Championships (BAC) 2026 harus berakhir lebih awal. Meski memberikan perlawanan luar biasa hingga memaksa terjadinya setting point di gim penentu, langkah mereka akhirnya terhenti di babak 32 besar setelah mengakui keunggulan wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju.

Pertandingan yang menguras emosi tersebut digelar di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China pada Rabu (8/4/2026) siang WIB. Raymond/Joaquin harus mengakui ketangguhan pasangan Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju melalui pertarungan tiga gim yang berakhir dengan skor 11-21, 21-15, dan 23-25.

Jalannya Pertandingan

Raymond/Joaquin mencoba mengimbangi permainan cepat Kang/Ki di awal gim pertama. Namun, mereka justru kehilangan poin karena duet Korea Selatan itu bermain sangat agresif dan cepat.

Pada jeda interval gim pertama, Kang/Ki yang tampil efektif dalam mencetak poin berhasil unggul dengan skor 11-7. Selepas rehat, Raymond/Joaquin mencoba mengejar ketertinggalan dengan mengubah pola serangan.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (Foto: X/@INABadminton)

Sayangnya, mereka belum menemukan permainan terbaik di fase tersebut. Kang/Ki yang menguasai jalannya pertandingan berhasil mendulang poin beruntun tanpa mampu dibendung oleh wakil Indonesia.

Akhirnya, Kang/Ki berhasil memastikan kemenangan gim pertama dengan skor 21-11. Berlanjut pada gim kedua, laga ketat langsung tersaji sejak awal pertandingan dimulai.

 

