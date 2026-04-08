HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Championships 2026: Sikat Wakil Malaysia, Alwi Farhan ke 16 Besar!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |19:16 WIB
Alwi Farhan berhasil melaju ke 16 besar Badminton Asia Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
NINGBO – Alwi Farhan berhasil melaju ke 16 besar Badminton Asia Championships 2026. Tunggal putra Indonesia itu mengalahkan Justin Hoh 21-19, 14-21, dan 21-18.

Bermain di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, China, Rabu (8/4/2026) sore WIB, Alwi langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Namun, Justin menunjukkan perlawanan sengit dengan permainan cepat.

Alwi Farhan unjuk aksi di All England 2026 PBSI

Jual beli serangan terjadi hingga menjelang jeda interval gim pertama. Sergapan cepat dan pukulan menyilang menjadi andalan Alwi Farhan.

Pada jeda interval gim pertama, Alwi unggul tipis dengan skor 11-10. Selepas rehat, saling balas poin kembali terjadi antara kedua tunggal putra.

Namun, Alwi yang bermain efektif akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor 21-19. Memasuki gim kedua, Alwi terpantau kewalahan menghadapi permainan cepat Justin.

Alwi pun tertinggal pada jeda interval gim kedua dengan skor 10-11. Setelah beristirahat sejenak, pebulu tangkis kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, itu semakin tertinggal.

 

