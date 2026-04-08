Hasil Badminton Asia Championships 2026: Fajar/Fikri Melaju ke 16 Besar

NINGBO – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil melaju ke 16 besar Badminton Asia Championships 2026. Mereka menundukkan Ayyappan/Dhiren Ayyappan 21-12 dan 21-9 di babak pertama.

Bermain di Ningbo Olympics Sports Center Gymnasium, Ningbo, China, Rabu (8/4/2026) siang WIB, Fajar/Fikri langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu mendominasi dengan permainan agresif dan sergapan cepat.

Dev/Dhiren nampak kesulitan mengejar ketertinggalan. Tak butuh waktu lama, Fajar/Fikri sukses unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-6.

Selepas jeda, Fajar/Fikri terus menunjukkan dominasi mereka. Permainan cepat dan pukulan keras membuat Dev/Dhiren tak bisa berbuat banyak.