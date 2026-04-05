HOME SPORTS SPORT LAIN

Pantau Jadwal Piala AFF Futsal 2026 di Vision+, Nonton Makin Praktik dengan Motorola Razr 60!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |18:01 WIB
Pantau Jadwal Piala AFF Futsal 2026 di Vision+, Nonton Makin Praktik dengan Motorola Razr 60!
Saksikan perjuangan Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2026 di Vision+. (Foto: Vision+)
JADWAL Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2026 di Vision+ dapat Anda ketahui di artikel ini. Perjuangan Garuda di Grup B bersama Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam dan dalam turnamen yang digelar pada 6-12 April 2026 tersebut dapat Anda saksikan secara live streaming di Vision+.

Bagi Timnas Futsal Indonesia, turnamen ini menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan performa terbaik. Dukung Garuda raih kemenangan! Catat jadwal streaming di VISION+ berikut:

Senin, 6 April 2026

12.15 WIB – Indonesia vs Brunei Darussalam

14.55 WIB – Australia vs Malaysia

17.25 WIB – Vietnam vs Myanmar

19.55 WIB – Thailand vs Timor Leste

Selasa, 7 April 2026

12.25 WIB – Brunei Darussalam vs Australia

14.45 WIB – Malaysia vs Indonesia

17.25 WIB – Timor Leste vs Vietnam

19.55 WIB – Myanmar vs Thailand

Rabu, 8 April 2026

12.15 WIB – Indonesia vs Australia

15.00 WIB – Malaysia vs Brunei Darussalam

17.30 WIB – Myanmar vs Timor Leste

19.55 WIB – Thailand vs Vietnam

Babak puncak ASEAN Futsal Championship 2026 akan digelar pada 12 April 2026. Seluruh rangkaian pertandingan turnamen ini dapat disaksikan melalui live streaming di VISION+, yang menghadirkan beragam tayangan olahraga dunia, mulai dari sepak bola, futsal, hingga berbagai kompetisi internasional lainnya.

 

Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang, Beckham Putra: Tidak Mudah Menang di Sini
