Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta Electric PLN Bungkam Jakarta Pertamina Enduro lewat Laga Dramatis!

TIM voli putri Jakarta Electric PLN mencatatkan laju positif di babak final four Proliga 2026. Mereka menang dramatis atas Jakarta Pertamina Enduro lewat pertarungan full set dengan skor 3-2 (15-25, 25-22, 25-23, 21-25, dan 15-11) di GOR Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis 2 April 2026 malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Jakarta Pertamina Enduro tampil menyengat pada set pertama. Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil unggul telak atas Jakarta Electric PLN dengan skor 19-9.

Tim besutan Bulent Karslioglu semakin percaya diri dalam melancarkan serangan ke pertahanan Jakarta Electric PLN. Hasilnya, Jakarta Pertamina Enduro menutup set pertama dengan kemenangan meyakinkan 25-15.

Kara Bajema Hallock pemain andalan Jakarta Electric PLN. (Foto: Instagram/@jevolleyid)

Memasuki set kedua, pertandingan berjalan begitu ketat. Kedua tim saling mengejar angka sejak awal. Hingga akhirnya, Jakarta Electric PLN berhasil keluar dari tekanan dan memperlebar keunggulan atas Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 18-14.

Meski demikian, Jakarta Pertamina Enduro terus memberikan perlawanan sengit. Untungnya, Jakarta Electric PLN sukses melewati poin-poin kritis dan menutup set kedua dengan skor kemenangan 25-22, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Set ketiga juga kembali berjalan sengit. Jakarta Pertamina Enduro mampu memimpin atas Jakarta Electric PLN hingga skor 21-18. Namun setelah itu, fokus Megawati dan kolega tampak terpecah.