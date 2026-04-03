Riwayat Cedera Bikin Marc Marquez Sulit Juara MotoGP 2026

MANTAN pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso, menilai Marc Marquez sulit bersinar di MotoGP 2026. Andrea Dovizioso meyebut riwayat cedera membuat pembalap Ducati Lenovo itu tidak mudah mencapai performa terbaik.

Sampai seri ketiga MotoGP 2026, rider 33 tahun belum mampu naik podium. Akibatnya, juara bertahan MotoGP ini menempati posisi lima klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 45 angka, tepaut 36 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di puncak.

1. Marc Marquez Tak Leluasa karena Cedera

Andrea Dovizioso mengatakan Marc Marquez terlihat baik-baik saja setelah mengalami sederet cedera. Namun, menurut Dovizioso, Marc Marquez tidak bisa leluasa karena beberapa kali mengalami cedera mengerikan.

"Marc bukanlah tipe orang yang suka mengeluh dan dia tidak pernah mencari alasan," kata Andrea Dovizioso, Okezone mengutip dari Motosan, Jumat (3/4)2026).

"Menurut saya, situasinya jauh lebih serius daripada yang terlihat," tambah runner-up MotoGP 2017, 2018 dan 2019 ini.

2. Salut terhadap Kualitas Marc Marquez

Andrea Dovizioso mengaku salut dengan penampilan Marc Marquez di MotoGP 2025 hingga menjadi juara. Marc Marquez memastikan gelar juara MotoGP 2025 ketika masih menyisakan lima race lagi.