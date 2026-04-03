Franco Morbidelli Ketar-ketir, Tim Valentino Rossi Sudah Temukan Pembalap Fantastis untuk MotoGP 2027

BURSA transfer MotoGP kembali memanas setelah Direktur Tim Pertamina Enduro VR46, Alessio Salucci, memberikan sinyal kuat mengenai perombakan besar-besaran untuk MotoGP 2027. Nama talenta muda Spanyol, Fermin Aldeguer, muncul sebagai kandidat utama yang disebut-sebut bakal mengisi salah satu kursi di tim milik Valentino Rossi tersebut.

Salucci secara terbuka memuji Aldeguer sebagai pembalap yang fantastis saat ditemui di Circuit of the Americas (COTA). Langkah ini memperkuat spekulasi Aldeguer akan meninggalkan Gresini untuk bergabung dengan tim satelit utama Ducati tersebut.

"Kami tertarik pada Aldeguer, dia pembalap fantastis," kata Salucci melansir dari Crash, Jumat (3/4/2026).

Namun, kehadiran Aldeguer diprediksi akan memakan korban, yakni Franco Morbidelli, yang merupakan pembalap didikan akademi VR46 sendiri.

1. Morbidelli Tidak Aman

Dalam pernyataannya, pria yang akrab disapa Uccio Salucci itu menegaskan posisi Fabio di Giannantonio sama sekali tidak goyah. Performa impresif Diggia –sapaan akrab Di Giannantonio– di awal musim 2026 membuat manajemen VR46 berencana segera menyodorkan kontrak baru.

Franco Morbidelli dan fabio di giannantonio

“Dan Di Giannantonio tidak pernah diragukan. Kami selalu ingin melanjutkan kerja sama dengannya, dan proposal perpanjangan kontrak kami akan segera tiba,” sambung Salucci.

Saat ini, Diggia menjadi penunggang Ducati terbaik di klasemen sementara dengan menempati posisi keempat. Hal itu usai Diggia mencatatkan dua pole position dan podium di Brasil.