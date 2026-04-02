Nazaruddin Terpilih sebagai Ketua Umum Indonesia Pickleball Federation Periode 2026–2031

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |10:31 WIB
Muhammad Nazaruddin terpilih sebagai Ketua Umum Indonesia Pickleball Federation. (Foto: IPF)
MUHAMMAD Nazaruddin resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Indonesia Pickleball Federation (IPF) periode 2026-2031. Musyawarah Nasional (Munas) IPF berlangsung di ARTOTEL Gelora Senayan, pada Selasa 31 Maret 2026.

Munas yang dihadiri 29 delegasi pengurus provinsi IPF dari seluruh Indonesia itu menetapkan Nazaruddin secara aklamasi untuk memimpin organisasi pickleball nasional lima tahun ke depan. Ia menggantikan Komarudin yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum IPF dan kini fokus menjalankan tugasnya sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta.

1. Dihadiri Sejumlah Tokoh Olahraga Nasional

Sejumlah tokoh olahraga nasional turut hadir dalam forum tertinggi organisasi tersebut. Sebut saja Kepala Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Eko Budi Supriyanto yang hadir mewakili Ketua Umum KONI Marciano Norman. Hadir pula Executive Committee National Olympic Academy of Indonesia Ikhsan Tualeka serta sejumlah undangan dari berbagai kalangan olahraga.

Dalam sambutannya usai terpilih, Nazaruddin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh pengurus provinsi IPF. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat organisasi sekaligus memperluas pengembangan olahraga pickleball di Indonesia.

 “Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Amanah ini tentu bukan tugas ringan, tetapi saya yakin dengan kebersamaan seluruh pengurus provinsi dan komunitas pickleball di Indonesia, kita dapat membangun organisasi yang lebih solid serta memperluas pembinaan atlet hingga ke daerah-daerah,” ujar Nazaruddin.

2. Target Nazaruddin Bareng Indonesia Pickleball Federation

Ia juga menegaskan salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan jumlah atlet dan klub, serta mendorong prestasi pickleball Indonesia di level internasional.

 

