Lantik Pejabat Tinggi Kemenpora, Erick Thohir: Bentuk Komitmen Serius Transformasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |20:11 WIB
Lantik Pejabat Tinggi Kemenpora, Erick Thohir: Bentuk Komitmen Serius Transformasi
Erick Thohir melantik sejumlah pejabat tinggi di Kemenpora RI pada Rabu (1/4/2026) siang WIB (Foto: Kemenpora RI)
JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Auditorium Wisma Menpora, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Menpora RI Nomor 55 Tahun 2026.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wamenpora RI Taufik Hidayat, Sesmenpora RI Gunawan Suswantoro. Tak lupa para Staf Khusus dan para Tenaga Ahli ikut ambil bagian.

1. Transformasi

Erick Thohir pastikan Kemenpora memiliki banyak program unggulan pada 2026

Erick menjelaskan pelantikan pejabat tinggi itu merupakan bentuk perubahan atau rotasi guna mentrasformasi Kemenpora menjadi kementerian yang mampu melayani dan dipandang. Ia pun membuktikan komitmennya untuk mencapai tujuan.

"Hari ini kita bisa melihat komitmen saya dalam mentransformasi kementerian ini adalah sangat serius seperti janji saya, saya di sini bukan karena saya tapi karena kalian yang mengharapkan kementerian ini bisa naik kelas," kata Erick dalam sambutannya, Rabu (1/4/2026).

"Saya tekankan pergeseran rotasi ini bukan sekedar rotasi tetapi ini transformasi serius di mana saya memberi kesempatan bapak ibu untuk bersama-sama melakukan perubahan supaya kementerian ini dihargai dipandang," imbuhnya.

2. Amanah

Menpora Erick berharap para pejabat yang mengemban amanah bisa membawa perubahan budaya kerja dan integritas di ruang lingkup Kemenpora menjadi lebih baik. Ia menegaskan akan terus mengevaluasi kinerja mereka yang sudah dilantik.

"Apa yang kita lakukan hari ini tidak sekedar perubahan atau rotasi, tapi saya mengharapkan yang dilantik dan yang sebagai plt. harus menjadi agent of change, agen perubahan termasuk bapak ibu yang masih diberi kesempatan untuk mengabdi,” papar Erick.

 

Berita Terkait
Menpora Erick Thohir Lantik Dirut LPUK, Tekankan Pengelolaan Aset Secara Profesional
Kemenpora dan Kemendikdasmen Teken MoU, Perkuat Pembinaan Talenta Muda dan Olahraga Nasional
Erick Thohir Soroti Kasus Pelecehan Seksual terhadap Atlet Kickboxing: Saya Mengecam Keras Penyalahgunaan Kekuasaan!
Cegah Kekerasan Seksual di Dunia Olahraga, Komnas Perempuan Siap Berkolaborasi Dengan Kemenpora
Susy Susanti Dukung Langkah Kemenpora RI Lindungi Atlet dari Pelecehan Seksual
FPTI Apresiasi Bantuan Kemenpora RI Tangani Kasus Pelecehan Seksual terhadap Atlet Panjat Tebing
