Kemenpora dan Kemendikdasmen Teken MoU, Perkuat Pembinaan Talenta Muda dan Olahraga Nasional

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |09:44 WIB
Kemenpora RI dan Kemendikdasmen RI meneken MoU untuk pembinaan talenta muda serta olahraga Indonesia (Foto: Kemenpora RI)
JAKARTA – Kemenpora RI dan Kemendikdasmen RI menandatangi nota kesepahaman (MoU) terkait sinergi tugas dan fungsi di bidang olahraga. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pembangunan karakter generasi muda melalui aktivitas olahraga.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Menpora Erick Thohir dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Situation Room Gedung A Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026. Kesepakatan ini menjadi langkah awal kolaborasi dalam memperkuat pembinaan olahraga di lingkungan pendidikan.

1. Sejalan dengan Arah Pembangunan Nasional

Erick Thohir pastikan Kemenpora memiliki banyak program unggulan pada 2026

Erick mengapresiasi pemikiran, kebijakan, dan komitmen dari Kemendikdasmen. Ia menjelaskan kerja sama ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan generasi muda sebagai prioritas. 

"Terima kasih pak. Saya apresiasi karena beliau pak menteri ini punya pemikiran, kebijakan dan komitmen di mana pak menteri ini ingin murid SD, SMP, SMA ini memang tidak hanya berprestasi tapi sehat, sehat jasmani dan rohani," ujar Erick dikutip dari rilis resmi Kemenpora, Sabtu (14/3/2026).

"Ini sejalan dengan apa yang kemarin kita sempat sampaikan di Bappenas dan di situ ada Asta Cita Bapak Presiden di mana Bapak Presiden ingin pemuda kita punya berkarakter dan juga olahraga kita bukan hanya simbol duta bangsa tapi juga mencerminkan kedigdayaan," imbuhnya.

Menurut Erick, sejumlah program unggulan dari kedua kementerian akan dipadukan agar berjalan lebih optimal. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembinaan atlet sejak usia sekolah.

"Kita bisa lihat program-program ini nanti akan kami sinergikan baik yang namanya industri dengan atlet tetapi juga banyak program yang kami kerjasamakan yang selama ini belum maksimal,” urai Erick.

“Misalnya Pekan Olahraga Pelajar, Bapak punya O2SN dan sebagainya dan ini menjadi bagian penting dalam pembangunan pendidikan kedepan," jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu. 

 

