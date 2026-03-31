4 Juara Dunia MotoGP Jebolan Moto3, Nomor 1 Sering Dilupakan!

BERIKUT empat juara dunia MotoGP jebolan Moto3. Salah satunya sering dilupakan karena jadi kampiun di tengah kondisi anomali.

Moto3 baru diperkenalkan pada 2012 oleh Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP. Kelas ini menggantikan 125cc yang lebih dulu dikenal luas oleh publik.

Sejak berganti nama, telah ada empat orang juara dunia MotoGP jebolan dari Moto3. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Joan Mir

Pembalap satu ini adalah jebolan Moto3 pertama yang bisa jadi juara dunia MotoGP. Mir merebut titel bergengsi itu pada 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Keberhasilan juara dunia Moto3 2017 itu kerap dianggap sebelah mata. Pasalnya, Mir merebut titel di musim yang pendek, hanya sekali menang, dan absennya Marc Marquez gara-gara cedera.

2. Fabio Quartararo

Pembalap satu ini juga terhitung anomali. Quartararo bahkan tak punya prestasi spesial di kelas Moto3 pada 2015-2016. Ia sering dianggap sebelah mata bahkan saat naik ke Moto2 dan debut di MotoGP.

Siapa sangka, puncak prestasi El Diablo justru muncul di kelas premier. Quartararo mampu jadi juara dunia MotoGP 2021. Talentanya semakin kinclong kendati tak berprestasi di level bawah.