Rajai Sprint Race COTA, Jorge Martin Makin Pede Tatap Balapan Utama MotoGP Amerika Serikat 2026

AUSTIN – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah sukses mengklaim podium tertinggi dalam sesi sprint race MotoGP Amerika Serikat 2026. Rider berjuluk Martinator tersebut tampil dominan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Minggu (29/3/2026) dini hari WIB.

1. Dominasi Sempurna

Jorge Martin mengatakan tentunya bahagia dapat menjadi pemenang sesi sprint race. Hasil itu pun berkat kerja keras dan keseriusan menatap MotoGP Amerika Serikat.

"Saya sangat senang dan puas dengan bagaimana semuanya berjalan. Saya memberikan yang terbaik," ucap Jorge Martin dilansir dari Motosan, Minggu (29/3/2026).

"Saya mengelola balapan sesuai keinginan saya," tambahnya.

2. Modal Kepercayaan Diri

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan terus melakukan evaluasi dalam setiap seri yang dijalani. Hal itu dikarenakan dia berusaha meningkatkan kemampuan.