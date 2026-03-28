Kisah Pebulu Tangkis Fu Haifeng, Legenda China yang Ternyata Memiliki Akar Indonesia

KISAH pebulu tangkis Fu Haifeng, legenda China yang ternyata memiliki akar Indonesia menarik untuk dibahas. Ya, dikenal dengan sabetan smash mematikan dan pertahanan yang solid, sedikit yang menyadari bahwa pahlawan bulu tangkis asal China ini memiliki kaitan emosional dan historis yang kuat dengan Indonesia.

Darah Nusantara nyatanya mengalir di balik kesuksesan atlet kelahiran 23 Agustus 1983 tersebut. Tentu menarik mengulik lebih dalam mengenai akar Indonesia yang bisa lepas dari perjalanan karier Fu Haifeng.

1. Jejak Leluhur yang Bermula dari Tanah Air

Rahasia silsilah keluarga Fu Haifeng baru terkuak secara luas melalui laporan Sohu Sports. Diketahui bahwa ayah sang legenda, Fu Mingying, sebenarnya lahir di Indonesia.

Akar ini bermula dari kakek Fu Haifeng yang memutuskan untuk merantau dan menetap di Indonesia sejak usia 16 tahun. Kehidupan keluarga Fu di Indonesia harus berakhir pada medio 1960-an.

Gejolak kerusuhan rasial yang terjadi saat itu memaksa sang kakek memboyong keluarganya kembali ke Negeri Tirai Bambu demi keselamatan. Mereka kemudian menetap di wilayah Nanshan, China.

Fu Haifeng dan Zhang Nan foto pb djarum

Meski Fu Haifeng lahir dan besar di China, kakek dan ayahnya masih fasih berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, sebuah warisan identitas yang tidak sempat menurun secara lisan kepada sang cucu.

2. Rivalitas Abadi

Di lapangan, Fu Haifeng adalah momok menakutkan bagi lawan-lawannya, termasuk bagi pasangan ganda putra Indonesia. Kehebatannya terbukti lewat raihan dua medali emas Olimpiade berturut-turut dengan pasangan yang berbeda.