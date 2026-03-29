Tabrak Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez Pasrah Dijatuhi Hukuman di MotoGP Amerika Serikat 2026

AUSTIN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, dipastikan harus menjalani sanksi long lap pada balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2026, Senin 30 Maret 2026 dini hari WIB. Penalti tegas ini dijatuhkan FIM Stewards setelah pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut terlibat insiden tabrakan dengan rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio.

1. Insiden Fatal di Sesi Sprint Race

Tabrakan tersebut terjadi dalam sesi sprint race yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, Minggu (29/3/2026) dini hari WIB. Insiden ini membuat Marquez kehilangan poin penting dan harus memulai balapan utama dengan beban penalti.

Marc mengakui kesalahannya dalam sesi sprint race tersebut. Oleh karena itu, ia memilih untuk berlapang dada menerima sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas manuvernya yang agresif.

"Saya melakukan kesalahan hari ini. Kami akan menanggung akibatnya Kami sudah menanggung akibatnya hari ini," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Minggu (29/3/2026).

Marc Marquez vs Fabio Di Giannantonio

"Itu saja, keluar sana, jalani penaltinya, dan lakukan balapan," tambahnya.