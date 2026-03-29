Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tabrak Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez Pasrah Dijatuhi Hukuman di MotoGP Amerika Serikat 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |12:43 WIB
Tabrak Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez Pasrah Dijatuhi Hukuman di MotoGP Amerika Serikat 2026
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

AUSTIN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, dipastikan harus menjalani sanksi long lap pada balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2026, Senin 30 Maret 2026 dini hari WIB. Penalti tegas ini dijatuhkan FIM Stewards setelah pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut terlibat insiden tabrakan dengan rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio.

1. Insiden Fatal di Sesi Sprint Race

Tabrakan tersebut terjadi dalam sesi sprint race yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, Minggu (29/3/2026) dini hari WIB. Insiden ini membuat Marquez kehilangan poin penting dan harus memulai balapan utama dengan beban penalti.

Marc mengakui kesalahannya dalam sesi sprint race tersebut. Oleh karena itu, ia memilih untuk berlapang dada menerima sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas manuvernya yang agresif.

"Saya melakukan kesalahan hari ini. Kami akan menanggung akibatnya Kami sudah menanggung akibatnya hari ini," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Minggu (29/3/2026).

Marc Marquez vs Fabio Di Giannantonio

"Itu saja, keluar sana, jalani penaltinya, dan lakukan balapan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/38/3209362/marc_marquez-wdQa_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Marc Marquez Mampu Bersinar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/38/3209351/marc_marquez-r2Wh_large.jpg
Gara-gara Insiden di Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026, Marc Marquez Terjerat Long Lap Penalty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/38/3209340/jorge_martin-NkuE_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Setelah Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Jorge Martin Kudeta Puncak Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/38/3209329/hasil_sprint_race_motogp_amerika_serikat_2026_motogp-D0fP_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Jorge Martin Juara, Marc Marquez Posisi 17!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/38/3209330/hasil_kualifikasi_motogp_amerika_serikat_2026_vr46racingteam-Q6qD_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2026: Fabio Di Giannantonio Pole Position, Marc Marquez Ke-6!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/38/3209302/link_live_streaming_sprint_race_motogp_amerika_serikat_2026_ducaticorse-6h5K_large.jpg
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Duel Sengit Marc Marquez vs Marco Bezzecchi?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement