HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2026 Setelah Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Jorge Martin Kudeta Puncak Klasemen!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |08:57 WIB
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
AUSTIN – Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin memanas setelah berakhirnya sesi Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026, Minggu (29/3/2026) dini hari WIB. Kemenangan dramatis Jorge Martin di balapan pendek ini membawanya resmi mengambil alih takhta klasemen dari tangan rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Jorge Martin tampil berani dengan pilihan ban belakang medium yang terbukti menjadi kunci kemenangannya di lap-lap terakhir pada balapan di Circuit of the Americas (COTA). Keberuntungan juga berpihak pada pembalap Spanyol tersebut setelah Marco Bezzecchi melakukan kesalahan fatal yang berujung DNF (tidak finis).

Martin kemudian sukses memburu dan menyalip Francesco Bagnaia untuk mengunci podium tertinggi.

1. Persaingan Sengit di Papan Atas

Berkat tambahan poin penuh dari Sprint Race, Martin kini memimpin klasemen dengan koleksi 57 poin, unggul tipis hanya satu angka dari Bezzecchi yang harus turun ke posisi kedua. Sementara itu, bintang muda KTM, Pedro Acosta, tetap kukuh di peringkat ketiga dengan 44 poin, meski dirinya sempat terkena penalti tekanan ban yang membuatnya kehilangan posisi ketiga saat balapan.

Nasib sial justru menimpa Fabio di Giannantonio dan Marc Marquez. Keduanya terlibat insiden senggolan pada lap pembuka yang membuat mereka gagal mendulang poin di Austin kali ini.

Situasi semakin berat bagi Marquez karena ia juga dijatuhi penalti yang harus dijalani pada balapan utama hari Minggu besok.

 

