Penyebab Marc Marquez Kecelakaan Hebat di Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2026

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkap penyebab yang membuat dirinya terjatuh di sesi latihan bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2026. Marc Marquez mengatakan dirinya terlalu percaya diri.

Marc Marquez tidak memulai hari pertama MotoGP Amerika Serikat 2026 dengan baik. Pembalap berjuluk Baby Alien itu harus terjatuh di Tikungan 10 pada latihan bebas 1 yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Jumat 27 Maret 2026 malam WIB. Bendera merah pun dikibarkan karena insiden tersebut.

1. Marc Marquez Finis Kempat di Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2026

Meski sempat terjatuh, Marc Marquez tetap finis posisi keempat dengan catatan waktu 2 menit 1,936 detik. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kalah cepat dari Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, dan Jorge Martin, yang finis posisi pertama hingga ketiga.

Agak aneh rasanya Marc Marquez harus terjatuh di COTA, yang bisa dibilang merupakan sirkuit andalannya. Ia pun mengaku terlalu percaya diri sehingga harus menerima ganjarannya.

“Bukan cara terbaik untuk memulai. Saya melakukan kesalahan besar di pagi hari. Saya terlalu percaya pada trek, motor, dan diri saya sendiri,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Sabtu (28/3/2026).

2. Ada Perubahan di Sirkuit COTA

Marc Marquez menyadari dirinya harus memulai dengan hati-hati. Kendati COTA menjadi sirkuit andalannya, ia menilai setiap tahunnya selalu ada perubahan dengan aspal bergelombang dalam lintasan.