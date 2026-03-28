HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas MotoGP Amerika Serikat 2026: Marc Marquez Tercepat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |08:11 WIB
HASIL latihan bebas MotoGP Amerika Serikat 2026 yang berlangsung di Sirkuit COTA akan diulas Okezone. Setelah mengalami kecelakaan hebat di sesi latihan bebas 1, Marc Marquez (Ducati Lenovo) bangkit di sesi latihan bebas yang digelar beberapa jam setelahnya.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mencatatkan waktu tercepat di latihan bebas dengan 2 menit 0,927 detik. Marc Marquez unggul 0,055 detik dari Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) di posisi dua dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Racing Team) di posisi tiga (0,187 detik).

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Marco Bezzecchi Belum Unjuk Gigi

Juara dua race awal MotoGP 2026, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) belum unjuk gigi di dua latihan bebas MotoGP Amerika Serikat. Setelah finis di posisi sembilan pada latihan bebas 1, rider asal Italia ini menempati tangga keempat pada latihan bebas.

Namun, sebelum rangkaian MotoGP Amerika Serikat 2026 dimulai, ia sudah menyimpan antusiasme. Ia menilai Sirkuit COTA cocok dengan karakter balapnya.

“Saya merasa baik dan bahagia, tentu ini momen yang luar biasa. Namun sekarang kami mulai lagi dari nol, seperti biasa, setiap akhir pekan adalah bab baru,” kata Marco Bezzecchi, Okezone mengutip dari Motosan, Sabtu (28/3/2026). 

“Saya suka balapan di sini; ini trek yang sangat saya sukai, di tempat yang juga saya cintai. Saya tidak sabar untuk turun ke lintasan dan menikmatinya,” sambung anak didik Valentino Rossi ini.

 

