Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Momentum Kebangkitan Marc Marquez?

JADWAL siaran langsung sprint race MotoGP Amerika Serikat 2026 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, race MotoGP Amerika Serikat 2026 akan berlangsung di Sirkuit COTA pada Minggu, 29 Maret 2026 pukul 03.00 WIB.

Setelah gagal menang di dua race awal MotoGP 2026, ini merupakan momentum Kebangkitan Marc Marquez. Terlebih Marc Marquez memiliki pengalaman tujuh kali menang d Sirkuit COTA. Ia pun tercatat sebagai yang tercepat di sesi latihan bebas MotoGP Amerika Serikat 2026 yang digelar pada Sabtu (28/3/2026) dini hari WIB.

Marc Marquez berpotensi menang Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026. Foto: Facebook/MotoGP)

1. Jorge Martin Siap Ancam Marc Marquez

Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, meyakini hanya timnya yang dapat memberikan ancaman untuk Marc Marquez. Marc Marquez masih berkiprah untuk Ducati Lenovo di MotoGP 2026.

Jorge Martin mengatakan Aprilia punya internal yang cukup solid saat ini. Ia pun optimistis timnya akan bersaing, sekaligus memberikan perlawanan kepada Marc Marquez yang berstatus juara bertahan

"Saya selalu berpikir Aprilia adalah satu-satunya tempat di mana saya bisa menantang Ducati, dan sepertinya saya benar," kata Jorge Martin, Okezone mengutip dari Motosan, Sabtu (28/3/2026).

"Jelas sangat sulit untuk mengalahkan (Marc Marquez) di sini karena ini sirkuitnya," tambah juara dunia MotoGP 2024 ini.

Meski begitu, pembalap asal Spanyol ini mengatakan tujuan utama bukan untuk mengalahkan Marc Marquez. Akan tetapi, timnya ingin berjaya di MotoGP 2026.