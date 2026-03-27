3 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Top yang Baru Putuskan Pensiun, Nomor 1 Bidadari Jepang!

TIGA pebulu tangkis tunggal putri dunia yang baru putuskan pensiun menarik diulas. Salah satunya bidadari bulu tangkis Jepang.

Ya, keputusan besar nan mengejutkan diambil sejumlah pebulu tangkis dunia dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa pemain memutuskan gantung raket, meski performanya masih sangat apik.

Tak ayal, keputusannya disorot besar. Lantas, siapa saja pebulu tangkis tunggal putri dunia yang baru putuskan pensiun?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Top yang Baru Putuskan Pensiun:

1. Aya Ohori

Salah satu pebulu tangkis tunggal putri dunia yang baru putuskan pensiun adalah Aya Ohori. Keputusan ini diambil bidadari bulu tangkis Jepang tersebut pada akhir musim 2024.

Usai pensiun, Aya Ohori pun putuskan lepas masa lajangnya. Dia menikah dengan sesama pebulu tangkis, namun dari negara lain, yakni Malaysia. Tepatnya, Aya Ohori dipinang oleh Ong Yew Sin yang jadi andalan Malaysia di sektor ganda putri.

Semasa masih aktif bermain, prestasi manis diukir Aya Ohori. Di BWF World Tour Tour, dia juara Thailand Masters 2024, China Masters 2017, US Open 2017, dan Thailand Masters 2024.