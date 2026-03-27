Kisah Sedih Carolina Marin, Mantan Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Pensiun Usai 3 Kali Cedera ACL

Simak kisah sedih Carolina Marin, mantan bulu tangkis dunia yang pensiun usai tiga kali cedera ACL (Foto: Instagram/@carolinamarin)

KISAH sedih Carolina Marin menarik untuk diulas. Sebab, mantan ratu bulu tangkis dunia itu memutuskan pensiun usai tiga kali dihantam cedera ACL.

Carolina Marin merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri papan atas di dekade 2010-an. Sejumlah prestasi gemilang ditorehkan perempuan berkebangsaan Spanyol itu di dunia tepok bulu.

1. Prestasi Carolina Marin

Marin tercatat mengoleksi 12 gelar juara di BWF World Tour. Puncaknya, perempuan kelahiran Huelva, Spanyol, itu memiliki tiga gelar juara dunia yang diraih pada 2014, 2015, dan 2018.

Selain itu, Marin juga menyabet satu medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Ia jadi pebulu tangkis tunggal putri pertama dari luar Asia yang meraih kepingan mulia tersebut!

2. Tiga Kali Cedera ACL

Sayangnya, Marin harus bergelut dengan cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL). Tidak main-main, perempuan yang kini berusia 32 tahun itu sampai tiga kali dihantam cedera yang jadi momok atlet tersebut!

Marin pertama kali cedera ACL di lutut kanan pada 2019 tepatnya saat melakoni final Indonesia Masters melawan Saina Nehwal. Ia harus menepi selama delapan bulan dan kembali pada September 2019.