Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Tertarik Comeback Usai Jajal Kekuatan Ganda Putra Malaysia di ABM

KUALA LUMPUR – Kabar mengejutkan datang dari jagat bulu tangkis setelah mantan peringkat satu dunia asal Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, terlihat muncul di Academy Badminton Malaysia (ABM). Meski statusnya sedang berlibur bersama keluarga, sosok yang dijuluki The Minion ini justru kedapatan ikut melahap porsi latihan bersama skuad ganda putra nasional Malaysia pada pertengahan Maret 2026 lalu.

Kehadiran Marcus di Kuala Lumpur sebenarnya bertujuan untuk menemui mentor lamanya, Herry Iman Pierngadu, yang kini bertugas di Malaysia. Namun, jiwa kompetitif pria berusia 35 tahun itu tampaknya sulit dipadamkan.

"Jangan ada wawancara, ya. Saya hanya sedang berlibur," ujar Marcus singkat setelah sesi pertemuan tersebut, dikutip dari New Straits Times, Rabu (25/3/2026).

1. Keinginan Berkeringat di Tengah Masa Liburan

Direktur Kepelatihan Ganda Nasional Malaysia, Rexy Mainaky, mengungkapkan Marcus sendiri yang meminta izin untuk ikut berlatih sebelum melanjutkan perjalanan liburannya ke Genting Highlands. Menurut Rexy, kehadiran seorang legenda yang pernah menduduki takhta tertinggi dunia selama 226 minggu tersebut memberikan atmosfer positif bagi para pemain muda Malaysia.

Rexy melihat kualitas Marcus masih sangat tajam dan bisa menjadi lawan sparring yang berkualitas. Jadi, Rexy mau para pemain ganda putra Malaysia bisa belajar banyak dari Marcus.

"Anda tahu dia, dia masih suka berkeringat. Jadi dia meminta izin dari Herry dan saya untuk ikut berlatih di sini," kata Rexy.