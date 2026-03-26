Mengintip Spesifikasi Motor Honda yang Digeber Rider Muda Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |17:55 WIB
Mengintip Spesifikasi Motor Honda yang Digeber Rider Muda Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama di Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)
PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama tengah menjadi buah bibir di jagat balap internasional. Rider muda asal Gunungkidul, Yogyakarta, ini baru saja mengukir sejarah dengan meraih podium ketiga di Moto3 Brasil 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Ayrton Senna, Minggu 22 Maret 2026.

Prestasi tersebut merupakan podium perdana bagi pembalap berusia 17 tahun itu dan pembalap Indonesia. Tak heran prestasinya di seri Brasil itu sekaligus menjadi suntikan motivasi besar menjelang seri ketiga di Circuit of The Americas (CoTA), Amerika Serikat, akhir Maret ini.

Keberhasilan Veda menembus barisan depan di musim debutnya tidak lepas dari talenta luar biasa yang ia asah sejak di sirkuit Pasar Sapi, Yogyakarta. Sebagai jebolan Astra Honda Racing School (AHRS) 2019 dan juara Asia Talent Cup 2023, Veda kini mengandalkan senjata mumpuni dari Honda Team Asia untuk bersaing di kelas dunia.

Motor yang Veda tunggangi bukan sekadar mesin biasa, melainkan maha karya teknologi balap dari pabrikan sayap tunggal.

1. Spesifikasi Motor

Di balik performa impresif Veda, terdapat sosok Honda NSF250RW. Motor ini merupakan evolusi dari NSF250R yang lahir untuk menggantikan era motor 2-tak legendaris, RS125R.

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Honda Racing)

NSF250RW dirancang dengan dimensi yang sangat ramping untuk mendukung aerodinamika maksimal, dengan panjang hanya 1.809 mm dan lebar 560 mm. Meski mungil, motor ini menyimpan tenaga yang sangat responsif di lintasan balap.

Dapur pacunya mengandalkan mesin satu silinder berkapasitas 249,3 cc, 4-tak, DOHC, dengan sistem pendingin cairan. Mesin ini diklaim mampu memuntahkan tenaga maksimal hingga 35,5 kW (setara 47,6 dk) pada putaran mesin 13.000 rpm.

Seluruh tenaga tersebut disalurkan melalui sasis tipe aluminum twin tube yang telah dioptimalkan tingkat fleksibilitasnya, sehingga memberikan kontrol presisi bagi Veda saat melahap tikungan-tikungan tajam.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/38/3208861/veda_ega_pratama_dilatih_2_pembalap_top_dunia_hiroshi_aoyama_dan_juan_olive_marquez_veda54-UoNj_large.jpg
Kisah Gacornya Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia di Moto3 yang Dilatih 2 Pembalap Top Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/38/3208821/veda_ega_pratama_berpotensi_naik_podium_lagi_di_moto3_amerika_serikat_2026_honda_racing-L1wq_large.jpg
Veda Ega Pratama Naik Podium Lagi di Moto3 Amerika Serikat 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208683/simak_adu_prestasi_dua_pembalap_moto3_yakni_veda_ega_pratama_asal_malaysia_dengan_hakim_danish_dari_malaysia-0Kbz_large.jpg
Adu Prestasi Pembalap Moto3 Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish sang Rider Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208699/hakim_danish_segera_mengikuti_jejak_veda_ega_pratama_naik_podium_di_kelas_moto3-bFAd_large.jpg
Pengamat Malaysia Klaim Hakim Danish Segera Ikuti Jejak Veda Ega Naik Podium di Moto3 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208677/pembalap_malaysia_hakim_danish_disebut_setara_veda_ega_pratama_hakimdanish13-lZ5N_large.jpg
Pembalap Malaysia Hakim Danish Disebut Selevel Veda Ega Pratama, Setuju?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208645/hakim_danish_finis_di_posisi_10_moto3_brasil_2026_hakimdanish13-mqbn_large.jpg
Kisah Pilu Pembalap Malaysia Kalah Jauh dari Veda Ega Pratama di Moto3 Brasil 2026
