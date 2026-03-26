Mengintip Spesifikasi Motor Honda yang Digeber Rider Muda Indonesia Veda Ega Pratama di Moto3

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama tengah menjadi buah bibir di jagat balap internasional. Rider muda asal Gunungkidul, Yogyakarta, ini baru saja mengukir sejarah dengan meraih podium ketiga di Moto3 Brasil 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Ayrton Senna, Minggu 22 Maret 2026.

Prestasi tersebut merupakan podium perdana bagi pembalap berusia 17 tahun itu dan pembalap Indonesia. Tak heran prestasinya di seri Brasil itu sekaligus menjadi suntikan motivasi besar menjelang seri ketiga di Circuit of The Americas (CoTA), Amerika Serikat, akhir Maret ini.

Keberhasilan Veda menembus barisan depan di musim debutnya tidak lepas dari talenta luar biasa yang ia asah sejak di sirkuit Pasar Sapi, Yogyakarta. Sebagai jebolan Astra Honda Racing School (AHRS) 2019 dan juara Asia Talent Cup 2023, Veda kini mengandalkan senjata mumpuni dari Honda Team Asia untuk bersaing di kelas dunia.

Motor yang Veda tunggangi bukan sekadar mesin biasa, melainkan maha karya teknologi balap dari pabrikan sayap tunggal.

1. Spesifikasi Motor

Di balik performa impresif Veda, terdapat sosok Honda NSF250RW. Motor ini merupakan evolusi dari NSF250R yang lahir untuk menggantikan era motor 2-tak legendaris, RS125R.

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Honda Racing)

NSF250RW dirancang dengan dimensi yang sangat ramping untuk mendukung aerodinamika maksimal, dengan panjang hanya 1.809 mm dan lebar 560 mm. Meski mungil, motor ini menyimpan tenaga yang sangat responsif di lintasan balap.

Dapur pacunya mengandalkan mesin satu silinder berkapasitas 249,3 cc, 4-tak, DOHC, dengan sistem pendingin cairan. Mesin ini diklaim mampu memuntahkan tenaga maksimal hingga 35,5 kW (setara 47,6 dk) pada putaran mesin 13.000 rpm.

Seluruh tenaga tersebut disalurkan melalui sasis tipe aluminum twin tube yang telah dioptimalkan tingkat fleksibilitasnya, sehingga memberikan kontrol presisi bagi Veda saat melahap tikungan-tikungan tajam.