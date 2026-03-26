HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Gacornya Veda Ega Pratama, Pembalap Muda Indonesia di Moto3 yang Dilatih 2 Pembalap Top Dunia

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |11:55 WIB
Veda Ega Pratama dilatih 2 pembalap top dunia Hiroshi Aoyama dan Juan Olive Marquez. (Foto: Instagram/@veda_54)
KISAH gacornya Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia di Moto3 yang dilatih 2 pembalap top dunia akan diulas Okezone. Veda Ega Pratama mencatatkan hasil luar biasa di dua race awal Moto3 2026.

Setelah finis kelima di Moto3 Thailand 2026, rider 17 tahun ini finis runner-up di Moto3 Brasil 2026. Pembalap kelahiran Gunungkidul, Jawa Tengah, itu pun menjadi pembalap pertama Indonesia yang naik podium di ajang Grand Prix.

1. Dilatih Hiroshi Aoyama dan Joan Olive Marquez

Usut punya usut, Veda Ega Pratama mendapat pelatihan dari dua pembalap top dunia, Hiroshi Aoyama dan Joan Olive Marquez. Hiroshi Aoyama merupakan juara dunia Moto2 2009.

Saat itu, mantan rider asal Jepang ini mengalahkan pembalap-pembalap top dunia seperti Hector Barbera (Spanyol), Marco Simoncelli (Italia), Alvaro Bautista (Spanyol) hingga Aleix Espargaro (Spanyol). Hiroshi Aoyama saat ini menjabat sebagai manajer Honda Team Asia telah mendampingi Veda Ega Pratama sejak Asia Talent Cup hingga Moto3.

Selain itu ada juga Juan Olive Marquez yang pernah eksis di kelas 125 cc, 250 cc, Moto3 dan Moto2. Pencapaian terbaik Juan Olive Marquez di ajang Grand Prix adalah finis di posisi tujuh klasemen akhir kelas 125 cc musim 2008.

Lantas, apa jabatan Juan Olive Marquez saat ini? Ia saat ini berstatus pelatih sekaligus manajer di Junior Talent Team. Pengalaman Hiroshi Aoyama dan Juan Olive Marquez teramat penting bagi perkembangan Veda Ega Pratama.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/38/3208821/veda_ega_pratama_berpotensi_naik_podium_lagi_di_moto3_amerika_serikat_2026_honda_racing-L1wq_large.jpg
Veda Ega Pratama Naik Podium Lagi di Moto3 Amerika Serikat 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208683/simak_adu_prestasi_dua_pembalap_moto3_yakni_veda_ega_pratama_asal_malaysia_dengan_hakim_danish_dari_malaysia-0Kbz_large.jpg
Adu Prestasi Pembalap Moto3 Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish sang Rider Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208699/hakim_danish_segera_mengikuti_jejak_veda_ega_pratama_naik_podium_di_kelas_moto3-bFAd_large.jpg
Pengamat Malaysia Klaim Hakim Danish Segera Ikuti Jejak Veda Ega Naik Podium di Moto3 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208677/pembalap_malaysia_hakim_danish_disebut_setara_veda_ega_pratama_hakimdanish13-lZ5N_large.jpg
Pembalap Malaysia Hakim Danish Disebut Selevel Veda Ega Pratama, Setuju?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208645/hakim_danish_finis_di_posisi_10_moto3_brasil_2026_hakimdanish13-mqbn_large.jpg
Kisah Pilu Pembalap Malaysia Kalah Jauh dari Veda Ega Pratama di Moto3 Brasil 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208632/veda_ega_pratama-rY3j_large.jpg
Penyebab Pembalap Indonesia Veda Ega Sembunyi saat Perayaan Sampanye di Podium Moto3 Brasil 2026
