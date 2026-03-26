Veda Ega Pratama Naik Podium Lagi di Moto3 Amerika Serikat 2026?

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, mengincar hasil manis di Moto3 Amerika Serikat 2026. Veda Ega Pratama mengaku sedang bersemangat meraih prestasi yang lebih tinggi usai podium di Brasil.

1. Veda Ega Pratama On Fire

Veda Ega Pratama sedang moncer usai finis ketiga di Moto3 Brasil 2026. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu sukses bersaing di Sirkuit Internasional Ayrton Senna, Goiania, Brasil pada Minggu 22 Maret 2026 malam WIB.

Pencapaian ini merupakan podium perdana bagi pembalap berusia 17 tahun tersebut. Tentunya, podium itu juga menjadi prestasi manis untuk Honda Team Asia.

"Saya bangga mencapai hasil ini. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia dan atas semua dukungannya!," kata Veda Ega Pratama, Okezone mengutip dari laman resmi Honda Team Asia, Kamis (26/3/2026).

2. Veda Ega Pratama Ogah Cepat Puas

Meski begitu, Veda Ega Pratama tidak akan cepat puas dengan prestasi ini. Ia mengincar prestasi yang lebih tinggi di seri selanjutnya yakni Moto3 Amerika Serikat 2026.

Seri balapan ketiga musim ini itu akan digelar di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat pada 27-29 Maret 2026. Veda Ega Pratama menegaskan akan banyak belajar mempersiapkan balapan tersebut.