Adu Prestasi Pembalap Moto3 Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish sang Rider Malaysia

Simak adu prestasi dua pembalap Moto3 yakni Veda Ega Pratama asal Malaysia dengan Hakim Danish dari Malaysia (Foto: Instagram/@veda_54)

ADU prestasi pembalap Moto3 Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish sang rider Malaysia menarik untuk diulas. Apalagi, keduanya kerap dibanding-bandingkan.

Veda mencuri perhatian usai finis posisi tiga pada Moto3 Brasil 2026. Ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang balap Grand Prix sepanjang sejarah.

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Di tengah kehebohan itu, media Malaysia mengklaim Hakim Danish bisa mengikuti jejak Veda. Tentu saja, menarik untuk melihat seperti apa prestasi mereka.

1. Prestasi Hakim Danish

Hakim Danish merupakan pembalap bertalenta dari Malaysia. Remaja berusia 18 tahun itu punya beberapa prestasi yang patut dibanggakan. Salah satunya adalah juara Asia Talent Cup 2022.

Di kejuaraan itu, Hakim Danish menorehkan empat kemenangan dan 10 podium saat mentas pada kurun 2021-2022. Pembalap asal Kuala Terengganu itu lalu mentas di Red Bull Rookies Cup pada 2023-2025.

Hakim Danish mencatatkan dua kemenangan dan 12 podium. Prestasi terbaiknya adalah finis ketiga di klasemen akhir pada 2025. Ia naik ke Moto3 2026 dan baru menorehkan enam poin dari dua seri.