Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adu Prestasi Pembalap Moto3 Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish sang Rider Malaysia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |04:41 WIB
Adu Prestasi Pembalap Moto3 Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish sang Rider Malaysia
Simak adu prestasi dua pembalap Moto3 yakni Veda Ega Pratama asal Malaysia dengan Hakim Danish dari Malaysia (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

ADU prestasi pembalap Moto3 Veda Ega Pratama dengan Hakim Danish sang rider Malaysia menarik untuk diulas. Apalagi, keduanya kerap dibanding-bandingkan.

Veda mencuri perhatian usai finis posisi tiga pada Moto3 Brasil 2026. Ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang balap Grand Prix sepanjang sejarah.

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Di tengah kehebohan itu, media Malaysia mengklaim Hakim Danish bisa mengikuti jejak Veda. Tentu saja, menarik untuk melihat seperti apa prestasi mereka.

1. Prestasi Hakim Danish

Hakim Danish merupakan pembalap bertalenta dari Malaysia. Remaja berusia 18 tahun itu punya beberapa prestasi yang patut dibanggakan. Salah satunya adalah juara Asia Talent Cup 2022.

Di kejuaraan itu, Hakim Danish menorehkan empat kemenangan dan 10 podium saat mentas pada kurun 2021-2022. Pembalap asal Kuala Terengganu itu lalu mentas di Red Bull Rookies Cup pada 2023-2025.

Hakim Danish mencatatkan dua kemenangan dan 12 podium. Prestasi terbaiknya adalah finis ketiga di klasemen akhir pada 2025. Ia naik ke Moto3 2026 dan baru menorehkan enam poin dari dua seri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208699/hakim_danish_segera_mengikuti_jejak_veda_ega_pratama_naik_podium_di_kelas_moto3-bFAd_large.jpg
Pengamat Malaysia Klaim Hakim Danish Segera Ikuti Jejak Veda Ega Naik Podium di Moto3 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208677/pembalap_malaysia_hakim_danish_disebut_setara_veda_ega_pratama_hakimdanish13-lZ5N_large.jpg
Pembalap Malaysia Hakim Danish Disebut Selevel Veda Ega Pratama, Setuju?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208645/hakim_danish_finis_di_posisi_10_moto3_brasil_2026_hakimdanish13-mqbn_large.jpg
Kisah Pilu Pembalap Malaysia Kalah Jauh dari Veda Ega Pratama di Moto3 Brasil 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208632/veda_ega_pratama-rY3j_large.jpg
Penyebab Pembalap Indonesia Veda Ega Sembunyi saat Perayaan Sampanye di Podium Moto3 Brasil 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/38/3208546/veda_ega_pratama_bersama_ayahnya_sudarmono_yang_ternyata_mantan_pembalap_nasional-7PTk_large.jpg
Kisah Rider Muda Moto3 Veda Ega Pratama, Ternyata sang Ayah Seorang Mantan Pembalap Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/38/3208462/manajer_honda_team_asia_menyanjung_setinggi_langit_veda_ega_pratama_usai_merebut_podium_di_moto3_brasil_2026-djVR_large.jpg
Manajer Tim Sanjung Veda Ega Pratama Usai Rebut Podium di Moto3 Brasil 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement