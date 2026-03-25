HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Kontroversial Mathias Boe, Pernah Di-bully dan Diancam Dibunuh Suporter Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |04:55 WIB
Mantan pebulutangkis ganda putra Denmark, Mathias Boe. (Foto: Instagram/mathias.boe)
KISAH pebulu tangkis kontroversial Mathias Boe, yang mengaku pernah dibully oleh suporter Indonesia menarik untuk dibahas. Apalagi Boe mengaku sejumlah pencinta bulu tangkis Tanah Air sampai mengancam akan membunuhnya hanya karena hasil dari suatu pertandingan

Sebagai salah satu pemain terbaik di masanya, peraih perak Olimpiade London 2012 dan juara Piala Thomas 2016 ini memang kerap dicap sebagai sosok antagonis oleh publik Istora Senayan. Puncaknya terjadi ketika ia secara terang-terangan mengungkapkan rasa tidak nyamannya terhadap perilaku oknum pendukung di Tanah Air.

1. Pemicu Ketegangan di Istora Senayan

Hubungan buruk ini mencapai titik didih pada ajang Indonesia Open 2017. Kala itu, Mathias Boe yang berpasangan dengan Carsten Mogensen harus berhadapan dengan wakil tuan rumah, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, di babak semifinal yang penuh tekanan.

Sepanjang laga, Boe/Mogensen terus dihujani sorakan dan provokasi dari tribun penonton yang berupaya meruntuhkan mental mereka. Namun, alih-alih goyah, pasangan Denmark ini justru berhasil memenangkan pertandingan.

Selebrasi Boe setelah poin kemenangan itulah yang memicu amarah massa; ia menepuk pantat dan menempelkan jari di bibir—sebuah isyarat yang dianggap memerintah penonton untuk diam.

2. Ancaman Serius di Ranah Digital

Reaksi keras suporter ternyata tidak berhenti di dalam stadion. Sesaat setelah pertandingan, akun media sosial Mathias Boe diserbu oleh ribuan komentar negatif.

 

Evaluasi Tur Eropa 2026: PBSI Kantongi Catatan Merah meski Progres Atlet Meningkat
