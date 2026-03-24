Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Ramai Disorot Usai Unggah Foto Romantis dengan Kunlavut Vitidsarn

KISAH pebulu tangkis supercantik, Ratchanok Intanon, menarik diulas. Dia ramai disorot usai unggah foto romantis dengan Kunlavut Vitidsarn.

Hubungan keduanya pun kemudian ramai diperbincangkan. Keduanya diketahui sama-sama berstatus pemain andalan Thailand.

1. Jadi Sorotan

Ya, hubungan Ratchanok Intanon dan Kunlavut Vitidsarn jadi sorotan belakangan ini lantaran foto mesra yang terunggah di media sosial. Dalam unggahan itu terlihat Intanon bergandengan tangan dengan Kunlavut.

Foto itu diambil dari belakang kala keduanya tengah berjalan. Intanon yang menoleh ke belakang menghadap kamera pun tampak semringah.

Media Malaysia, Xuan.com, pun turut soroti foto ini. Mereka mempertanyakan apakah Intanon kini berpacaran dengan Kunlavut?

Namun, rumor soal asmara keduanya tampak diragukan netizen. Sebab, Intanon sendiri diketahui sudah memiliki pacar yang juga seorang atlet dari Thailand. Pacarnya diketahui berprofesi sebagai atlet menembak bernama Napis Tortungpanich.

“Dua bintang tunggal bulu tangkis Thailand, Kunlavut Vitidsarn dan Ratchanok Intanon, baru-baru ini dikabarkan menjalin hubungan, terutama setelah foto-foto mereka bergandengan tangan dan tersenyum lebar saat berlibur di Eropa muncul, memicu spekulasi di kalangan penggemar!” tulis Xuan.com.my.

“Seorang netizen berkomentar di bawah foto-foto tersebut, "Selamat, saya sangat bahagia untuk kalian!" Intanon dengan cepat menjawab, "Itu tidak benar! Kami hanya mengambil foto-foto ini untuk menggoda pelatih kami," langsung membantah rumor hubungan "wanita lebih tua-pria lebih muda!” lanjutnya.