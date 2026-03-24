Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Nami Matsuyama, Sukses Sabet Gelar Juara Usai Pisah dengan Chiharu Shida

Nami Matsuyama kini sudah tak lagi berduet dengan Chiharu Shida. (Foto: Instagram/@blahblahbadminton)

KISAH pebulu tangkis supercantik, Nami Matsuyama, menarik diulas. Dia sukses sabet gelar juara usai pisah dengan Chiharu Shida.

Gelar itu didapatnya lewat duet baru bersama Hiroki Midorikawa. Ya, Nami Matsuyama harus pindah sektor ke ganda campuran usai tak lagi berduet dengan Chiharu.

1. Sabet Gelar Juara

Nami Matsuyama beri kabar bahagia pada pekan lalu. Dia sukses sabet gelar juara lewat duetnya dengan Hiroki Midorikawa di sektor ganda campuran.

Kepastian jadi juara diraih Hiroki/Nami usai kalahkan wakil Denmark, Jeppe Soby/Sofie Rojkjaer, di final. Pada laga yang digelar Minggu, 22 Maret 2026 itu, Hiroki/Nami menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-13.

Ini jadi gelar perdana yang diraih Nami saat berduet dengan Hiroki. Tak ayal, rasa bahagia begitu terpancar dari duet baru yang siap diandalkan Jepang ini.